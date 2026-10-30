헤이지니, 직원이 매일 공황발작하는데…"보기 안 좋다" 발언 폭로

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[스포츠조선 이지현 기자] 키즈 크리에이터 헤이지니(본명 강혜진)가 전 직원의 직장 내 괴롭힘 의혹에 휩싸인 가운데, 과거 회사에서 공황발작을 겪었을 당시 헤이지니에게 들었다는 말이 공개돼 파장이 예상된다.

29일 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'에는 '"산재 서류 조작이라고요?" 헤이지니 前 직원들 작심 반박.. 7년 만에 입 연 충격적 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 최근 헤이지니의 과도한 업무 지시와 열악한 근무 환경 등을 폭로한 전 직원 A씨와의 전화 인터뷰가 담겼다.

이날 A씨는 헤이지니 측이 공식 입장문에서 밝힌 무급휴직 경위에 대해 정면 반박했다. A씨는 "제가 무급휴직에 들어가게 된 게 헤이지니가 말하는 쉬라고 했다는 시점인데, 제가 회사에서 계속 발작이 왔을 때였다"고 당시를 떠올렸다.

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이어 "물론 제가 계속 발작이 오니까 쉬라고 한 것도 있었지만, 저한테 분명히 그렇게 말했다. 제가 계속 회사에서 이런 모습을 보이니까 다른 직원들 보기에 보기가 좋지 않다고 했다"고 주장했다.

그러면서 "그래서 저한테 휴직을 제안한 것이었고, 저도 다른 직원들 보기에 안 좋으면 안 되겠다고 생각해 무급휴직을 수락했다. 그게 2018년 12월 중순이었다"고 설명했다.

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A씨의 주장에 따르면 당시 헤이지니는 공황발작을 반복하는 직원에게 휴식을 권유하면서도, 다른 직원들이 이를 보는 시선을 이유로 언급했다는 것이다.

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A씨는 무급휴직 이후 지급된 상여금에 대한 설명도 문제 삼았다. 그는 "상여금을 마치 제가 아파서 저를 위해 지급한 것처럼 써놨는데, 그게 너무하다고 생각했다"며 "저한테만 지급한 상여금이 아니라 매년 모든 직원에게 똑같이 지급하던 상여금이었다"고 반박했다.

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특히 A씨는 회사 측의 대응으로 건강 상태가 더욱 악화됐다고 주장했다. 그는 "회사에 다닐 때는 정말 매일 공황발작이 왔는데, 회사를 안 가고 쉬니까 조금씩 많이 괜찮아졌었다"고 밝혔다.

그러나 산업재해 신청 과정에서 회사 측이 근로복지공단에 제출한 의견서를 확인한 뒤 다시 상태가 나빠졌다고 했다. A씨는 "헤이지니가 도와주겠다고 해놓고 저한테 아무런 말도 없이 저를 공격하는 내용의 서류를 보냈다"며 "그걸 알게 됐을 때 충격이 너무 심했다"고 털어놨다. 이어 "그 일을 계기로 공황발작이 너무 심해져서 아무런 생활도 불가능해졌다. 동네 병원에서 치료가 어렵다며 대학병원으로 가라는 소견을 받았다"고 말했다.

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그는 "집에서 대학병원까지 버스로 한 시간 정도 이동하는 것조차 불가능해서 1년 동안 대학병원 근처에 살았다"며 당시 심각했던 건강 상태를 전했다.

영상에는 A씨와 헤이지니 측이 산재 신청을 놓고 대화한 것으로 소개된 과거 녹취도 공개됐다. 해당 녹취에서 A씨는 회사 측이 자신에 대해 해외여행을 자주 다니는 모습을 보였다며 '정말 아픈 사람인지 의심했다'는 취지의 내용을 서류에 기재한 점을 문제 삼았다.

A씨는 의사의 권유에 따라 치료 목적으로 여행을 다녀온 사실을 회사 측도 알고 있었다고 주장했다. 반면 헤이지니 측은 A씨가 회사와 상의 없이 직원들의 진술서를 받았고, 회사가 모든 업무를 강요했다는 취지의 진술을 받아들이기 어렵다는 입장을 보였다.

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A씨가 7년 만에 폭로를 결심한 이유도 공개됐다. 그는 "그래도 친구였으니까 계속 묻고 살려고 했다"면서도 지난해 우연히 헤이지니가 출연한 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'를 보고 마음이 바뀌었다고 설명했다.

A씨는 "제가 배신을 당하고 정말 힘들었던 시기에 TV에서 그렇게 좋은 사장님인 척하는 걸 보니까 이건 아니라고 생각했다"며 "내가 겪은 고통을 손톱만큼도 생각하지 않는구나 싶었다"고 토로했다.

끝으로 A씨는 "지금은 조카가 태어나고 조카를 보면서 예전보다 많이 괜찮아졌다"면서도 "헤이지니의 입장문을 보고 저한테 하나도 미안하지 않다는 걸 알게 됐다. 더 이상 하고 싶은 말은 없다"고 전했다.

한편 이번 인터뷰에서 나온 공황발작 당시 발언과 무급휴직 경위는 A씨의 주장으로, 헤이지니 측의 기존 설명과 차이를 보이고 있다.

olzllovely@sportschosun.com