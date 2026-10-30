최불암 별세…"퇴원하면 막걸리 한잔" 병상서 남긴 마지막 약속 먹먹

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 최불암의 별세 소식이 전해진 가운데, 지난 6월 병상에서 전했던 마지막 근황이 다시금 먹먹함을 안기고 있다. 당시 그는 건강이 불편한 상황에서도 특유의 호탕한 웃음을 잃지 않았고, 퇴원 후 막걸리 한잔을 기약하기도 했다.

30일 방송계에 따르면 최불암은 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료 중 29일 밤 10시께 세상을 떠났다.

이에 지난 6월 최휘영 문화체육관광부 장관은 자신의 SNS를 통해 입원 중이던 최불암을 병문안한 사실을 알린 고인의 마지막 모습이 재조명되고 있다.

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당시 최 장관은 "건강이 불편해 입원 중인 우리의 '국민 아버지' 최불암 선생님을 찾아뵙고 정중히 문안인사를 드렸다"며 병상에 누워 있는 최불암과 함께 찍은 사진을 공개했다.

병문안은 같은 달 11일 이뤄졌으며, 당시 병실에는 최불암의 아내인 배우 김민자가 자리를 지키고 있었다. 최 장관은 "최불암 선생님께서는 요즘 세상사에 대한 이야기부터 예술, 종교까지 많은 말씀들을 들려주시며 저를 따뜻하게 격려해 주셨다"며 "특유의 '파하' 웃음으로 반갑게 맞아주셔서 무척 많이 안심됐다"고 전했다.

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특히 최불암이 퇴원 후의 만남을 약속했다는 일화가 눈길을 끈다. 최 장관은 "최불암 선생님이 머잖아 퇴원하면 술 한잔하자고도 하셨다. 저는 주저 없이 막걸리를 사달라고 했다"고 밝혔다.

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이어 "선생님 모친께서 운영하셨던 주점 '은성' 이야기를 꺼내니 무척 환하게 웃으셨다"며 "'은성'은 오래전 가난한 예술가들의 아지트라 불리던 곳"이라고 회상했다.

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건강을 회복한 뒤 다시 만나 술잔을 기울이자던 약속. 당시에는 쾌유를 기대하게 했던 따뜻한 대화였지만, 별세 소식이 전해진 지금은 더욱 가슴 아픈 장면으로 남게 됐다.

앞서 최불암은 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해지면서 오랜 시간 진행해 온 KBS 1TV '한국인의 밥상'에서 하차했다. 무려 14년 동안 전국 곳곳을 누비며 서민들의 삶과 밥상을 전했던 그였기에 방송 하차 소식은 많은 이들의 안타까움을 자아냈다.

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이후 최불암은 입원해 재활치료를 받는 것으로 알려졌으며, 지난 6월 공개된 병상 사진은 그의 건강을 걱정하던 대중에게 전해진 근황 중 하나였다.

드라마 '수사반장'의 박 반장부터 '전원일기'의 김 회장까지, 수많은 작품을 통해 국민 곁을 지켜온 최불암. 평생 따뜻한 웃음과 묵직한 존재감으로 사랑받았던 '국민 아버지'의 별세 소식에 안타까움이 더해지고 있다.

olzllovely@sportschosun.com