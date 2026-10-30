김영희, '10세 연하' 남편 폭로.."민생지원금으로 혼자 소고기 사 먹어"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 김영희가 남편 윤승열이 혼자 소고기 사 먹은 일화를 깜짝 폭로했다.

29일 유튜브 채널 '니맘내맘'에는 '우리 남편은 말이야~~~ 남편 자랑 들고 오세요!!!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

고은영은 '남편 자랑'이라는 주제가 나오자 "밥을 안 챙겨주면 안 먹고 기다리거나, 음식을 못 하는 사람이 많다. 근데 우리 남편은 자기가 먹고 싶은 게 많으니까 알아서 잘 먹는 게 있다"라고 말했다.

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김영희는 "우리 남편도 알아서 양치 잘 하고 잘 씻고 출퇴근을 잘 한다"라고 받아치며, "여기도 잘 챙겨 먹는다. 민생지원금 나왔을 때 소고기 사서 혼자 먹었다"라고 남편에 대해 폭로해 웃음을 자아냈다.

이어 "남편으로서 점수는 매길 수 없는데, 아빠로서는 300점이다. 아이와 진짜 잘 놀아준다. 리액션도 최고고 마트에 데리고 가서 딸과 3시간 놀다 온다. 주말에 무조건 뭐라도 해주기 위해 나간다. 집돌이인데 아이가 생기면서부터 나간다"라며 남편 육아에 높은 점수를 줬다.

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한편 김영희는 지난 2021년 10세 연하 야구선수 출신 윤승열과 결혼했으며 슬하에 딸 1명을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com