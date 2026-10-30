'46세' 조여정, 몸매 관리 살벌.."촬영 없어도 계란+토스트가 한 끼"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 조여정이 작품 촬영이 없을 때도 꾸준히 식단 관리를 한다고 밝혔다.

29일 '피디씨 by PDC' 유튜브 채널에는 조여정 편 '퇴근길' 영상이 공개됐다.

조여정은 "고구마를 그렇게 많이 먹었다고 하던데"라는 질문에, "옛날에 고구마를 좋아했다. 근데 체질 검사를 하니까 고구마랑 안 맞는다고 해서 사랑하는 고구마를 다 뺐다"라며 건강을 위해 좋아하는 고구마도 먹지 않는다고 밝혔다.

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작품 촬영이 없어도 식단 관리를 이어간다고 밝히기도. 그는 아침에 일어나 수영을 하고 쌀 토스트 한 쪽, 달걀을 먹고 왔다고 전했다.

진행자는 "촬영을 안 해도 건강식을 계속 먹는구나. 영화제에 계속 다녀야 돼서 그런 건가"라며 궁금해했고, 조여정은 고개를 끄덕이며 뺄 수 있을 정도만 먹는다고 했다. 그 범위는 1kg 정도라면서 "워낙 체구가 작아서 제게 1kg은 (보통의) 1kg이 아니다. 저처럼 체구 작은 분들은 아실 거다. 친구들은 무슨 1kg 가지고 그러냐고 하는데 어쩔 수 없다"라며 몸매 관리 고충을 전했다.

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한편 조여정은 지난달 개봉한 영화 '가능한 사랑'을 통해 관객과 만났다.

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joyjoy90@sportschosun.com