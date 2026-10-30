류진, ♥승무원 출신 아내와 결혼 20주년 리마인드 "찬형 찬호 어머니 고맙습니다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 류진이 7세 연하의 아내 이혜선 씨와 결혼 20주년을 자축하며 변함없는 애정을 드러냈다.

29일 류진은 자신의 계정에 결혼 20주년을 맞아 아내와 특별한 데이트를 즐긴 사진과 글을 공개했다.

류진은 "결혼 20주년!! 기념 예식장 구경 데이트^^"라며 아내와 함께 과거 결혼식을 올렸던 호텔 예식장을 찾았다고 밝혔다. 이어 "20년 전 추억을 떠올리며 우리의 흔적을 찾아보았다. 잘 기억은 안 나지만 장소마다 상황들이 떠오르기도 한다.. 우리는 많이 변했는데 이 장소는 우리만큼은 안 변한 듯^^"이라고 덧붙였다.

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결혼 20주년이라는 뜻깊은 날을 맞아 두 사람은 20년 전 결혼식의 추억이 깃든 장소를 다시 방문했다. 오랜 시간이 흐른 만큼 많은 것이 달라졌지만, 결혼 당시의 기억이 남아 있는 공간에서 지난날을 돌아보며 의미 있는 시간을 보낸 것. 류진의 글에서는 오랜 세월을 함께한 아내를 향한 애정과 추억을 되새기는 설렘이 고스란히 전해졌다.

두 사람의 데이트는 예식장 방문으로 끝나지 않았다. 류진은 "주변 산책도 하고 길 건너 전시회도 가 보고.. 여기는 50주년 기념 전시란다 20년은 아무것도 아니다 ㅋㅋ 전시회에 박상원 선배님이 기증하신 소장품들이.. '인간시장', '여명의 눈동자' 후덜덜 ㅋㅋ"라며 아내와 함께 주변을 둘러본 일상을 전했다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 두 사람의 변함없는 비주얼이었다. 류진과 이혜선 씨는 함께 셀카를 촬영하며 결혼 20주년의 순간을 기록했다. 커다랗고 선한 눈매와 또렷한 콧날, 갸름한 얼굴형 등 서로 닮은 듯한 분위기를 자아내며 선남선녀 부부의 면모를 뽐냈다. 20년이라는 세월이 흘렀음에도 결혼 당시 사진을 떠올리게 하는 두 사람의 모습이 감탄을 자아냈다.

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류진은 아내를 향한 고마움도 잊지 않았다. 그는 "이렇게 30년, 40년도 금방 오겠지~~~~~ 찬형 찬호 어머니 고맙습니다!! #류진 결혼 20주년"이라고 적으며 앞으로도 함께할 날들에 대한 기대와 아내를 향한 진심을 전했다. 두 아들의 엄마이자 오랜 시간 곁을 지켜준 아내에게 감사의 마음을 표현한 것. 결혼 20주년을 기념하는 담백한 문구에서 두 사람이 함께 쌓아온 시간과 깊어진 애정을 엿볼 수 있다.

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한편 류진은 7세 연하의 승무원 출신 이혜선 씨와 결혼해 슬하에 두 아들 찬형, 찬호 군을 두고 있다. 류진은 과거 두 아들과 함께 MBC 예능 프로그램 '아빠! 어디가?'에 출연해 다정한 아버지의 면모를 보여줬으며, 아들들과 함께 빼어난 비주얼을 자랑해 화제를 모으기도 했다.