'혼전순결' 강균성♥유하진 오늘(30일) 결혼.."진정한 허니문, 기대감 커"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 노을 멤버 강균성(45)과 배우 유하진(31)이 오늘(30일) 결혼한다.

강균성과 유하진은 30일 오후 서울 강남의 한 예식장에서 결혼식을 올린다. 이날 예식은 양가 가족과 가까운 지인들이 참석한 가운데 비공개로 진행된다. 축가는 강균성이 속한 그룹 노을 멤버들이 맡는다. 이들은 노을의 대표곡 '청혼'을 부르며 두 사람의 새로운 출발을 축복할 예정이다. 사랑을 약속하는 노래로 오랜 시간 함께해 온 동료의 결혼을 축하한다는 점에서 더욱 뜻깊은 순간이 될 전망이다.

강균성은 지난 8월 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 직접 결혼 소식을 알렸다. 당시 그는 "제가 평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만나 10월 30일에 결혼하게 되었습니다"라며 "이 소식을 전하는 순간이 조금은 떨리지만, 누구보다 먼저 여러분께 직접 말씀드리고 싶었다"고 밝혔다. 오랜 시간 자신을 응원해 온 팬들에게 가장 먼저 기쁜 소식을 전하고 싶었던 강균성의 진심이 고스란히 담겼다.

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결혼을 앞두고 두 사람이 함께 지켜온 가치관도 화제를 모았다. 연예계에서 공개적으로 혼전순결에 대한 신념을 밝혀온 강균성은 지난 14일 방송된 MBC '라디오스타'에 출연해 예비 신부 유하진과 혼전순결을 지켜왔다고 고백했다.

당시 강균성은 결혼을 앞두고 혼전임신 의혹이 제기되기도 한다는 이야기에 "저희는 서로 사랑을 나누지 않았다"고 밝혔다. 이어 "예비 아내도 저와 생각이 같았다. 서로 원해서 혼전순결을 지켰다"고 설명했다. 두 사람 모두 같은 가치관을 공유했고, 서로의 뜻에 따라 신념을 지켜왔다는 것.

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강균성은 결혼 후 생활에 대한 기대감도 숨기지 않았다. 그는 "진정한 허니문"이라며 "결혼하고 나서 즐길 것들을 많이 누리면 결혼 후 생활에 대한 기대감이 줄어든다는 이야기를 들었는데, 저는 기대감이 크다"고 말했다. 결혼 이후 펼쳐질 새로운 일상에 대한 설렘을 솔직하게 드러낸 대목이다.

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특히 예비 신부와 나눈 대화도 공개해 웃음을 안겼다. 강균성은 유하진이 "오빠한테 혹시 문제가 있는 건 아니겠지?"라고 걱정했다고 전했다. 이에 강균성은 "빨리 증명을 해줘야 하는데…"라고 너스레를 떨어 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 진지한 신념에 관한 이야기를 나누면서도 특유의 유쾌한 입담을 잃지 않는 모습으로 눈길을 끌었다.

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한편 강균성은 2002년 그룹 노을로 데뷔해 '붙잡고도', '청혼', '그리워 그리워' 등 다수의 히트곡을 발표하며 대중의 사랑을 받았다. 감성적인 보컬과 호소력 짙은 목소리로 노을의 음악을 이끌어온 그는 가수 활동뿐 아니라 예능 프로그램에서도 활약하며 솔직하고 친근한 매력을 선보였다.

유하진은 2019년 MBC 드라마 '봄밤'으로 연기 활동을 시작했다. 이후 드라마 '어서와', '좀 예민해도 괜찮아 2020', '얼어죽을 연애따위' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다. 두 사람은 이날 결혼식을 올리고 부부로서 새로운 출발을 알린다. 오랜 시간 각자의 길을 걸어온 두 사람이 평생을 함께할 동반자로 새로운 인생을 시작하는 가운데, 많은 이들의 축하와 응원이 이어지고 있다.