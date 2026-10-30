황보라, 성형시술 중독 고백 "보톡스 진짜 좋아한다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 황보라가 보톡스 시술을 향한 남다른 애정을 솔직하게 고백해 웃음을 안겼다.

29일 유튜브 채널 '스튜디오456'과 '채널S'에는 '이 얘기까지 한다고?! 김지민 VS 정이랑, 보톡스 논쟁 중 황보라의 깜짝 고백?!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 김지민, 황보라, 정이랑은 잠들기 전 편안한 분위기 속에서 솔직한 이야기를 나누는 '걸스토크' 시간을 가졌다. 세 사람은 평소 쉽게 꺼내기 어려운 외모 관리와 시술에 관한 이야기도 거침없이 주고받으며 유쾌한 분위기를 이어갔다.

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먼저 정이랑은 중요한 일정을 앞두고 시술을 받는 것에 대한 생각을 밝혔다. 그는 "뭐든지 중요한 일 있기 전날에 아무것도 하는 게 아니다"라며 "나도 보톡스 맞고 오려고 했는데, 안 웃어질까 봐 안 맞고 왔다"라고 솔직하게 털어놨다. 중요한 일을 앞두고 무리하게 시술을 받았다가 표정이 부자연스러워질 수 있다는 점을 우려한 것.

이에 김지민은 정이랑에게 보톡스 시술을 만류하며 "언니 보톡스 맞지 마라. 자연스럽게 웃는 게 예쁘다"라고 말했다.

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그러자 정이랑은 김지민의 과거를 언급하며 반격에 나섰다. 그는 "그러기엔 너 옛날에 되게 많이 맞지 않았냐"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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김지민은 억울하다는 듯 곧바로 해명에 나섰다. 그는 "보톡스는 안 맞았다. 여기(이마) 맞고 망해서 그 뒤로 한 번도 안 맞았다"라고 설명했다.

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하지만 정이랑은 쉽게 물러서지 않았다. 그는 "뭐 맞고 빼고 이러지 않았냐"라며 김지민의 해명에 의문을 제기했고, 두 사람의 대화는 점점 더 뜨거워졌다. 서로의 과거 시술 경험을 두고 티격태격하는 모습이 웃음을 유발했다.

옆에서 두 사람의 대화를 지켜보던 황보라도 가만히 있지 않았다. 그는 두 사람의 신경전을 즐기듯 "싸워라"라고 부추기며 분위기를 한층 끌어올렸다.

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그러던 중 김지민은 화제를 돌려 황보라를 향한 반격을 준비했다. 그는 "언니는 안 했다고 해놓고 얼마 전에.."라며 황보도의 시술 경험을 폭로하려는 듯 운을 뗐다.

그러나 황보라는 김지민의 말이 끝나기도 전에 먼저 선수 쳤다. 그는 "나 보톡스 진짜 좋아한다. 중독자"라고 거침없이 고백해 현장을 웃음바다로 만들었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com