‘나솔사계’, 30대 외국인女 불러놓고 또 ‘국밥 삼형제’…“거의 띠동갑” 뭇매

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[스포츠조선 조민정 기자] 연애 리얼리티 '나솔사계'가 첫 글로벌 특집부터 출연자 구성의 형평성 논란에 휩싸였다. 외국인 여성 출연자들은 대부분 30대 초중반인 반면 한국 남성 출연자들은 전원 40대로 구성되면서 지나친 나이 차이를 지적하는 목소리가 나오고 있다.

지난 29일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 글로벌 특집에 참여한 남녀 출연자 10명의 자기소개와 첫 데이트 선택이 공개됐다.

이날 눈길을 끈 것은 외국인 여성 출연자들의 나이와 화려한 이력이었다.

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중국 칭다오 출신 작약은 1991년생으로 중국에서 연극 연출을 전공했다고 밝혔다. 배우 탕웨이와 같은 대학 출신으로 연출과 후배라는 사실도 공개했다. 그는 지난해부터 보험설계사 업무를 배우기 시작했다고 설명했다.

세네갈과 프랑스 이중국적자인 튤립은 1992년생이었다. 프랑스 경영대학과 미국 유학을 거쳐 연세대학교 경영대학원에서도 공부한 이력을 공개했다. 해외 마케팅 분야에서 일하다 퇴사한 뒤 현재 모델로 활동하고 있다고 밝혔다.

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일본 도쿄 출신 백합은 1994년생으로 댄서로 활동 중이었다. 그는 연상 남성을 선호한다며 과거 15살 연상의 남성과도 교제한 경험이 있다고 털어놨다.

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이탈리아와 라트비아 이중국적자인 국화 역시 1994년생이었다. 한국에 거주한 지 3년째라는 그는 모델 겸 배우로 활동하고 있다고 밝혔다. 국화는 이상형에 대해 외모보다는 대화가 잘 통하는 사람이 좋다며 나이 차이도 크게 중요하지 않다는 입장을 전했다.

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몽골 출신 장미는 2001년 한국에 입국해 20년 넘게 거주해 왔다고 밝혔다. 숙명여자대학교 생명과학과를 졸업했으며 제약회사에서 9년 동안 근무한 이력을 공개했다.

이처럼 여성 출연자 가운데 출생연도가 확인된 4명은 모두 30대 초중반이었다.

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반면 이들과 인연을 찾기 위해 출연한 남성 5명은 모두 1980년대생으로 40대였다.

7기 영호와 7기 영식은 나란히 1980년생이다. 7기 영호는 부산에서 수학학원을 운영하고 있다. 7기 영식은 과거 디자인 관련 사업을 했던 이력이 있다.

14기 광수는 1982년생으로 해군 장교와 경찰공무원을 거쳐 공인노무사로 활동 중이다. 성악가인 1기 영호는 1984년생, 프로레슬러인 12기 영철은 1985년생이다.

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남성 출연자들의 출생연도를 평균 내면 약 1982년생이다. 실제로 7기 영호와 그가 호감을 보인 작약은 11살 차이다. 7기 영식과 첫 데이트를 하게 된 백합은 14살 차이가 난다.

이에 온라인에서는 제작진의 출연자 섭외 기준을 두고 비판이 제기됐다.

한 누리꾼은 "여출 평균이 92년생쯤인데 남자 평균이랑 거의 띠동갑이다. 심하다"고 지적했다. 앞서 온라인 커뮤니티에서도 글로벌 특집 예고편이 공개되자 "외국인 여자분들한테 너무한 거 아니냐", "남출 풀이 난감하다"는 등의 반응이 나왔다.

특히 여성 출연자들은 이번 특집을 통해 새롭게 등장한 외국인들인 반면 남성들은 모두 기존 '나는 SOLO' 출연 경험이 있는 인물이라는 점도 지적 대상이 됐다.

1기 영호와 7기 영호, 12기 영철은 앞선 '나솔사계'에서 나란히 선택받지 못해 '국밥 삼형제'라는 별명을 얻었던 출연자들이다. 이들이 다시 한번 사랑을 찾아 나선 가운데 외국인 여성들과의 연령대 차이까지 부각되면서 출연자 조합이 적절했는지를 둘러싼 의문이 제기된 것.

여성 출연자들 가운데서도 연상 남성에 대한 선호를 공개적으로 밝힌 이들이 있다. 튤립은 앞선 방송에서 10살 정도 연상인 남성에게 끌린다고 했고 백합과 국화 역시 나이 차이에 비교적 열린 태도를 보였다.

그럼에도 일부 시청자들 사이에서는 외국인 여성들이 출연하는 글로벌 특집인 만큼 남녀 출연자의 연령대와 선택의 폭을 보다 균형 있게 구성했어야 하는 것 아니냐는 시각이 나오고 있다.

국경을 초월한 로맨스를 내세운 '나솔사계'가 첫 글로벌 특집에서 예상치 못한 출연자 구성 논란까지 마주한 가운데 향후 방송에서 어떤 인연이 탄생할지 관심이 모아진다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com