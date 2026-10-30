'11세 연하♥' 김종민, 2세 언급에 광대 승천..아들바보 등극(1박2일)

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[스포츠조선 김소희 기자]'예비 아빠' 김종민이 2세 '찡이' 언급에 광대가 승천한다.

오는 11월 1일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 전남광주통합특별시 여수시로 여행을 떠나는 여섯 멤버의 첫 번째 이야기가 공개된다.

이날 딘딘은 점심 식사에 앞서 예비 아빠가 된 김종민에게 '희생하는 아빠'의 모습을 멤버들에게 미리 보여달라며 의도적인 유도질문을 던진다. 그러나 김종민은 제안을 단칼에 거부하는 단호한 모습으로 딘딘을 머쓱하게 한다.

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그럼에도 딘딘은 "만약에 형이 찡이(태명)랑 단둘이 맛있는 걸 먹으러 갔는데 음식이 한 조각만 나왔다면 아이에게 양보할 거잖아?"라고 재차 묻고, 다른 멤버들 역시 "나도 내가 안 먹어"라고 맞장구친다. 2세 찡이의 이름이 언급되자 자동으로 광대가 잔뜩 올라간 '예비 아빠' 김종민이 딘딘의 부추김에 어떻게 반응했을지 궁금증이 모아진다.

그런가 하면 이날 김종민과 딘딘은 각기 다른 장소에서 미션을 진행하던 도중 반드시 서로를 만나야 하는 상황에 놓인다. 하지만 마치 운명의 장난처럼 두 사람은 우연히 서로를 눈앞에서 마주쳤음에도 엇갈릴 수밖에 없는 안타까운 현실에 맞닥뜨린다.

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김종민과 딘딘이 서로의 존재를 확인하고도 엇갈려야만 했던 이유는 무엇일지 오는 11월 1일 저녁 6시 10분 방송되는 '1박 2일 시즌4'에서 확인할 수 있다.