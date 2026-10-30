'최불암 다큐'에도 끝내 출연 못했다…“곧 돌아올 것” 못지킨 약속[종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 최불암이 자신의 연기 인생을 돌아보는 다큐멘터리에도 직접 출연하지 못한 채 세상을 떠났다. 재활 치료를 마치고 다시 시청자들 앞에 서겠다는 약속도 끝내 지키지 못했다. 향년 87세.

30일 유족 등에 따르면 최불암은 지난 29일 오후 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 별세했다. 고인의 시신은 이날 오전 0시 20분께 빈소가 마련될 병원으로 옮겨졌고 아내인 배우 김민자와 자녀들이 동행했다. 김민자는 남편을 떠나보낸 슬픔에 연신 눈물을 흘린 것으로 전해졌다.

고인의 비보가 전해지면서 지난 5월 방송된 MBC 다큐멘터리 '파하, 최불암입니다'도 다시 주목받고 있다.

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당시 MBC는 최불암의 60여 년 연기 인생을 조명하는 2부작 다큐멘터리를 제작했다. 최불암은 기획 단계부터 적극적으로 참여하며 자신의 삶과 연기 철학을 전했지만 정작 방송을 위한 새로운 촬영에는 나서지 못했다.

제작진은 방송을 앞두고 "최근까지 촬영 일정을 조율해 왔으나 재활 치료에 전념하고 싶다는 가족의 요청으로 카메라 앞에 서지 않았다"고 설명했다.

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당시 최불암의 건강 상태는 예상보다 좋지 않았던 것으로 전해졌다. 최불암 측은 케이스타뉴스를 통해 척추협착증에 따른 신경계통 손상으로 재활 치료를 받고 있다고 밝혔다.

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특히 "사모님을 비롯한 가족들이 최불암 선생님의 살이 많이 빠진 모습이 방송에 나가는 것을 크게 우려하셨다"며 촬영 일정을 맞추기도 어려운 상황이었다고 설명했다.

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결국 자신의 이름을 내건 다큐멘터리였지만 최불암은 직접 카메라 앞에 서지 못했다. 대신 배우 박상원이 진행을 맡았고 박근형과 백일섭, 고두심, 채시라, 박원숙 등 동료 배우들이 그의 연기 인생을 되짚었다.

방송에서 박근형은 최불암을 두고 자신이 본 남자 중 가장 멋지고 잘생긴 사람이었다고 회상했다. 박원숙은 고인과의 추억을 떠올리다 "왜 눈물이 나는지 모르겠다"며 울컥했다. 당시 제작진은 최불암이 재활 과정을 마무리하는 대로 MBC를 통해 시청자들에게 인사할 예정이라고 밝혔다. 그러나 약 6개월이 흐른 뒤 전해진 것은 복귀 소식이 아닌 별세 비보였다.

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앞서 최불암은 지난 3월 10일 문화일보와의 전화 인터뷰에서 직접 복귀 의지를 밝히기도 했다.

약 1년 만에 언론 인터뷰에 나선 그는 "뭘 그리 보고 싶으신가요? 곧 돌아갈 테니 걱정 마세요"라며 특유의 유쾌함을 보였다. 당시 다소 숨이 찬 목소리로 전화를 받은 그는 재활 치료를 받고 있다며 머지않아 활동을 시작할 것이라고 전했다.

지난 6월에는 병실에서 반가운 소식이 전해지기도 했다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 6월 11일 모은영 한국영상자료원장과 함께 입원 중인 최불암을 방문했다. 당시 병실에는 아내 김민자도 자리하고 있었다.

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최 장관은 고인이 특유의 '파하' 웃음으로 자신을 맞아줬다며 안도감을 드러냈다. 최불암은 세상사부터 예술과 종교에 이르기까지 다양한 이야기를 나눴고, 퇴원하면 술 한잔하자고 제안했다. 이에 최 장관은 막걸리를 사달라고 화답했다. 모은영 원장이 선물한 영화 '최후의 증인'의 블루레이를 받고 반가워한 것으로 전해졌다. 1980년 개봉한 '최후의 증인'은 최불암에게 제1회 한국영화평론가협회상 남우주연상의 영예를 안긴 작품이다.

다시 카메라 앞에 서고 건강을 회복해 지인들과 술잔을 기울이기를 기약했던 최불암. 그러나 재활 치료를 이어가던 중 최근 건강이 급격히 악화하면서 끝내 돌아오지 못했다.

30일 새벽에는 팝페라 가수 임형주의 추모글도 공개됐다.

임형주는 자신의 SNS에 "존경하고 사랑하는 최불암 이모부. 믿어지지 않는다. 그저 눈물만 흐른다"며 비통한 심경을 전했다. 이어 "몇 달 전 병문안에서의 인사가 영원한 작별 인사가 될지 몰랐다"고 안타까워했다. 그는 김민자와 함께 자신의 독창회를 찾아주고 늘 따뜻한 조언을 건넸던 고인에게 고마움을 전했다.

최불암은 지난해 허리디스크 수술 이후 거동이 불편해지면서 14년 넘게 진행했던 KBS 1TV '한국인의 밥상'에서도 하차했다.

2011년 첫 방송부터 전국 곳곳을 누비며 우리네 밥상에 담긴 이야기를 전했던 그는 지난해 4월 방송된 700회 특집을 끝으로 후배 최수종에게 진행을 넘겼다. 이후 방송 활동을 중단하고 재활 치료에 집중했지만 동료 배우들이 방송에서 고인의 건강을 걱정하면서 건강 이상설이 이어졌다.

한편 최불암은 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔해 MBC '수사반장'의 박영한 반장과 '전원일기'의 김 회장으로 국민적인 사랑을 받았다. 2024년에는 '수사반장 1958'에 특별출연해 오랜만에 안방극장에 모습을 드러내기도 했다. 1970년에는 배우 김민자와 결혼해 56년간 부부의 연을 이어왔다. 과거 방송에서는 오랜 결혼 생활에도 아내를 생각하면 여전히 가슴이 두근거린다고 밝혀 애정을 드러낸 바 있다.

고인이 생전 각별한 애정을 쏟았던 어린이들을 위한 활동도 마지막 길에 의미를 더한다.

최불암은 1981년 '전원일기'에서 고아였던 금동이를 가족으로 받아들이는 장면을 연기한 것을 계기로 아동 복지에 관심을 갖기 시작했다. 이후 초록우산 어린이재단 전국후원회장을 맡아 40년 넘게 어려운 환경에 놓인 아이들을 지원하는 데 앞장섰다.

고인의 장례는 이 같은 뜻을 기려 초록우산 어린이재단장으로 엄수된다. 황영기 초록우산 회장이 장례위원장을 맡으며 이수성·이낙연 전 국무총리 등이 장례위원으로 참여한다.

빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련되며 30일 오전 10시부터 일반 조문객을 맞는다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com