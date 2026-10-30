'국민 아버지' 故최불암 별세에…임형주→윤일상 "편히 쉬셨으면 좋겠다" 먹먹한 애도

故최불암. 사진공동취재단

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[스포츠조선 안소윤 기자] '국민 아버지' 배우 최불암이 별세한 가운데, 문화예술계와 대중의 추모 물결이 이어지고 있다.

30일 사단법인 제로캠프에 따르면 최불암은 서울 강서구의 한 병원에서 건강 악화로 치료를 받던 중 전날인 29일 오후 10시 30분 세상을 떠났다.

빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련되며, 30일 오전 10시부터 조문객을 맞는다. 장례는 초록우산 어린이재단장으로 치러진다. 황영기 초록우산 회장이 장례위원장을 맡고, 이수성·이낙연 전 국무총리 등이 장례위원으로 참여한다.

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고인의 갑작스러운 비보에 문화예술계도 슬픔에 잠겼다. 고인의 아내인 배우 김민자를 '이모'라 부를 만큼 돈독한 관계를 맺어온 팝페라 테너 임형주는 개인 계정을 통해 "존경하고 사랑하는 최불암 이모부. 믿겨지지 않는다. 그저 눈물만 흐른다. 몇 달 전 병문안에서의 인사가 영원한 작별 인사가 될 줄 몰랐다"며 "언제나 제 노래를 아껴주시고 늘 좋은 말씀으로 권면해 주셔서 감사했다. 수많은 국민 여러분께 따스한 아버지가 되어주셔서 정말 감사했다. 이제 주님 곁에서 편히 쉬시고, 하늘나라에서 멋진 연기를 보여달라"고 애도를 표했다.

작곡가 윤일상도 "영원한 국민 아버지, 최불암 선생님. 어린 시절부터 우리 곁에 늘 계셨기에, 마치 영원히 함께하실 것만 같았다. '수사반장'의 정의로운 반장님으로, '전원일기'의 따뜻하고 든든한 아버지로, 선생님은 오랜 세월 우리 삶의 한 부분이었다. 특유의 호탕한 웃음과 깊고 따뜻한 목소리, 그리고 그 안에 담긴 인간에 대한 애정은 세월이 흘러도 잊히지 않을 것"이라고 안타까운 마음을 드러냈다.

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이어 그는 "한 시대를 연기하신 분이 아니라, 한 시대를 함께 살아주시고 우리 모두의 마음에 온기를 남겨주신 분이었다. 참으로 감사했다. 더 따뜻한 저녁의 소리를 만들어 주셔서 감사하다"라고 덧붙였다.

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온라인상에서도 고인을 기리는 추모 글이 이어지고 있다. 네티즌들은 "영원히 잊지 못할 것 같습니다", "어린시절부터 '전원일기'와 '수사반장'을 보며 자라왔는데 아버지를 잃은 것 같다", "좋은 곳에서 편히 쉬셨으면 좋겠다"며 비통함을 드러냈다.

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한편 최불암은 1959년 연극 '햄릿'을 통해 연기자의 길에 들어섰다. 1967년 KBS 특채 6기 탤런트로 발탁돼 드라마 '수양대군'에 출연했으며, 1969년 MBC 특채 탤런트로 선발된 뒤 다양한 작품에서 활약했다.

드라마 '수사반장'으로 대중의 사랑을 받은 최불암은 '전원일기'에서 따뜻한 아버지의 모습을 선보이며 '국민 아버지'라는 수식어를 얻었다. 2011년부터는 시사 교양 프로그램 KBS1 '한국인의 밥상'을 진행하며 전국의 다양한 음식과 그에 얽힌 이야기를 전해왔다. 14년간 프로그램을 이끌어온 그는 지난해 방송에서 하차했다.

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올해 3월에는 건강 이상설이 제기되기도 했으나, 당시 회복 중인 것으로 알려졌다. 이후 올해 5월 방송된 MBC 다큐멘터리 '파하, 최불암입니다'를 통해 시청자들과 마지막으로 만났다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com