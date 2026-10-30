누적상금만 100억인데 청소알바까지..'백수' 이세돌, 바둑알 대신 대형 밀대 들었다(백수 이세돌)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자]누적상금만 100억으로 알려진 이세돌이 딸과 비슷한 또래인 20대 멘토들과 만나 한강 야외 수영장 폐장 청소에 도전한다.

KBS2 예능 '백수 이세돌'(연출 이명섭)은 2016년 알파고를 상대로 전설적인 1승을 거둔 뒤 바둑계를 떠난 '인류 대표 백수' 이세돌의 리얼 아날로그 생존기. 세기의 대국 이후 10년이 흐른 지금, 바둑을 내려놓은 이세돌이 기계가 대체할 수 없는 삶의 일터로 직접 뛰어든다

특히 첫 방송에서 동시간 예능 1위와 함께 2049 시청률이 2026년 KBS 신규 예능 중 1위, KBS 전체 예능 중 2위를 차지하는 기염을 토했다. 이는 채널 경쟁력과 화제성을 가늠하는 척도이자 광고 관계자들의 주요 지표로 활용되는 2049 시청률에서 올린 성과라는 점에서 특별하다고 할 수 있다.

Advertisement

이 가운데 오늘(30일) 방송되는 '백수 이세돌' 2화에서는 한강 야외 수영장의 청소를 위해 대형 밀대와 씨름하는 고군분투 현장이 공개된다.

이날 이세돌은 오후 10시 폐장에 맞춰 본격적인 청소 작업에 돌입한다. 이세돌은 자신과 무려 20세가량 나이 차이가 나는 20대의 아르바이트생 멘토들을 발견하고 눈을 반짝인다. 이세돌은 "제 딸과 친구다"라며 친근한 '아빠 미소'를 짓는다고. 현재 43세인 이세돌은 동안으로도 유명한 상황. 뜻밖에 20대 딸이 있었다는 사실에 모두 깜짝 놀란다. 그러나 20대 청년 멘토들은 망설임 없이 "아버지!"라고 응답해 현장을 웃음바다로 만든다. 이세돌이 뜻밖에 '청소장인'이 되고 만다고.

Advertisement

한편, 이세돌은 어린 시절 바둑 스승이었던 아버지를 공개한다. 이세돌은 "내게 바둑을 가르쳤던 아버지를 9세부터 이겼다. 당시에 기분이 참 묘했다"라며 어디서도 털어놓지 않았던 솔직한 고백을 전해 훈훈함을 더한다.

Advertisement

난생처음 하는 바닥 청소에도 불구하고 땀방울을 쏟아내며 청소에 진심인 이세돌의 수영장 청소 현장에서 펼쳐진 청년 멘토들과의 특급 케미는 어떨지 '백수 이세돌' 본방송을 통해 공개된다.

Advertisement

한편, '백수 이세돌'은 매주 금요일 저녁 8시 30분 KBS 2TV를 통해 방송된다.