김현숙, 유학 다녀와 친구 없는 子 걱정 "내가 싱글맘이라 그런가 자격지심"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김현숙이 아들 고민을 털어놨다.

유튜브 채널 '현생모드 퀸지현'에서는 지난 29일 '싱글맘 절친과 육아 토크(=한풀이) 원없이 하는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김현숙 아들과 이지현 아들은 같은 반 친구 사이라고. 하지만 친하진 않다며 "처음에는 하민이가 전화가 왔다. 우경이한테 얘기를 많이 해놨다. '밥 먹으러 갈 때도 처음엔 혼자니까 같이 가주고 화장실도 알려주고 얘기해줘' 해서 알겠다 하더니 '친해졌나?' 하고 한번씩 물어보면 안 친하다. 보니까 결이 다르다. 성격이 다르다. 하민이는 운동파고 우경이는 게임파"라고 밝혔다. 김현숙의 아들은 유학을 갔다 귀국했다.

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김현숙은 최근 아들의 독감으로 일상에 지장이 생겼다며 싱글맘의 고충을 토로했다. 이에 이지현은 "나는 그래도 그동안 품앗이를 잘해와서 혜택을 봤다. 그동안 씨를 뿌려놓은 거 덕에 우경이는 친구 집에서 잘 먹고 잘 자고 있다"고 밝혔다.

그러자 김현숙은 "하민이도 좀 친한 친구를 사귀었으면 했다. 아니면 부모들끼리 좀 알면 가까워지지 않냐. 아직 얼마 안 돼서 친한 친구가 아무도 없다"고 밝혔다.

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이지현은 "친구들이랑 잘 지내는 거 아니냐"고 놀랐고 김현숙은 "잘은 지낸다. 근데 쟤도 의외로 낯가리고 내가 억지로 친구를 사귀어야지 하는 게 아니고 혼자서도 잘 지내는 스타일"이라 밝혔다.

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이에 이지현은 "최고다. 혼자서도 잘 지내는 사람이 인생의 승자다. (우리 애들은) 친구 없으면 큰일난다. 너무 친구밖에 모르니까 이것도 문제다"라고 밝혔고 김현숙은 "이게 서로 안 가진 것에 대한 아쉬움이 있나 보다. 나는 괜히 노파심이 있다. 싱글맘이라서 자격지심이 따라온다. 얘가 이렇게 하는 게 그런 생각이 있어서 그런가 싶다"고 토로했다. 이를 들은 이지현은 "나도 속으로 자격지심이 심한데 그게 결코 우리 때문이 아닌 거 같다"고 위로했다.

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wjlee@sportschosun.com