'오연수♥' 손지창, 배우활동 뜸한 이유 있었다.."26년째 이벤트 회사 운영 중"(사당귀)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 손지창이 뜻밖의 근황을 전한다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회는 최고 시청률 6.6%를 기록하며, 227주 연속 동시간대 예능 1위로 독보적인 파워를 과시했다. (닐슨코리아 기준)

오는 11월 1일(일) 방송되는 '사당귀'에는 90년대 대한민국을 뒤흔든 원조 꽃미남 하이틴 스타에서 베테랑 사업가로 변신한 손지창이 새로운 보스로 등판한다. 26년째 이벤트 기획 회사를 운영 중인 손지창의 보스 라이프가 전격 공개되는 가운데, 스페셜 MC로 출격한 아일릿의 멤버 원희, 민주가 손지창과 뜻밖의 세대 초월 케미를 선보여 눈길을 끈다.

Advertisement

손지창은 "전성기 시절 팬레터뿐만 아니라 종이학과 학알 선물도 많이 받았다"며 과거 하이틴 스타로서 최고의 인기를 누렸던 시절을 회상한다. 이에 원희는 "학알이 뭐예요? 진짜 알이에요?"라며 순도 100%의 엉뚱하고 진지한 질문을 던져 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

한편, 손지창의 노련한 업무 처리와 베테랑다운 면모를 지켜보던 원희와 민주는 연신 감탄을 쏟아낸다. 원희는 눈빛을 반짝이며 "손지창 보스가 정말 똑똑하신 것 같다"라며 엄지를 치켜 세우고, 민주 역시 "똑 부러지고 빠릿빠릿하게 상황을 대처하시는 것 같다. 두뇌 회전도 빠르시다"라며 해맑게 칭찬을 건네 전현무와 김숙의 '엄빠미소'를 유발한다. 후배들의 폭풍 칭찬이 쏟아지자 손지창은 "와, 칭찬받았다"라며 뿌듯함을 드러내 웃음을 자아낸다는 후문.

Advertisement

26년차 '이벤트 보스' 손지창과 아일릿 원희, 민주의 세대를 뛰어넘는 유쾌한 만남은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

Advertisement

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.