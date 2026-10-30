오윤아 "발달장애子' 인생 첫 목욕탕...새아빠에 반했다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 오윤아가 아들 민이에게 먼저 다가가 마음을 얻은 4살 연하 남편과의 특별한 사연을 공개했다.

지난 29일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')은 7주년 특집 '집으로' 편으로 꾸며져 오윤아가 아들 민이와 3년만에 출연해 재혼 후 일상을 전했다.

신혼의 달달함을 수줍게 고백한 오윤아는 남편이 4살 연하라고 밝혔다. 1980년생으로 올해 47세인 오윤아는 "제 나이에 연상을 만나면 모셔야 한다"라 해 웃음을 자아냈다.

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특히 오윤아는 남편에게 마음을 열게 된 계기로 아들 민이와 얽힌 특별한 일화를 공개했다. 아들이 태어난 이후 늘 인생의 1순위로 생각해 온 그는 "원래 결혼할 생각 자체가 없었다. 그런데 사귀기 전부터 민이한테 너무 잘해줬다"고 말했다.

이어 "사귀지도 않을 때 민이를 데리고 대중목욕탕에 간 적이 있다"며 "저희 아빠도 한 번도 민이를 데려가 보지 못했는데, 그날 민이가 대중목욕탕에 처음 갔다"고 설명했다.

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오윤아는 당시 민이가 무척 행복해했던 모습을 떠올리며 "제가 봤을 때는 민이가 거기서 남편에게 반한 것 같다. 목욕탕 안에서 굉장히 행복했었나 보다. 그런 경험이 처음이니까"라고 전했다.

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그러면서 "남편이 그때 민이를 목욕탕에 데려갔던 게 지금 생각해 보면 의미가 있었던 것 같다"며 "자기 아들로 생각하면서 데려갔던 것 같다는 생각이 든다"'고 덧붙였다.

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이를 들은 붐도 "목욕탕은 사실 아들한테 아빠와 함께하는 추억의 장소"라며 공감했다.

오윤아는 아들을 키우며 겪었던 어려움과 남편에 대한 고마움도 드러냈다. 그는 "민이가 남자아이다 보니까 챙겨줘야 할 것들이 많았다"며 사춘기를 보내는 아들을 어떻게 가르쳐야 할지 고민이 많았다고 털어놨다.

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이어 "민이한테 어떻게 가르쳐야 하지 고민하던 때에 남편이 들어와서 살게 되면서 다 가르쳐줬다"며 아들의 성장을 묵묵히 도와준 남편에게 고마운 마음을 전했다.

한편 오윤아는 2007년 비연예인 남성과 결혼해 아들을 낳았으나 2015년 이혼했다. 이후 홀로 아들을 양육해 온 그는 지난 7월 이혼 후 약 11년 만에 재혼 소식을 전해 화제를 모았다. 새 남편은 비연예인으로 알려졌다.