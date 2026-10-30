이지현 "불행하다며 집 나간 子, 안 붙잡았더니 알아서 돌아와" ('퀸지현')

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[스포츠조선 이우주 기자] 쥬얼리 이지현이 아들 훈육을 고민했다.

유튜브 채널 '현생모드 퀸지현'에서는 지난 29일 '싱글맘 절친과 육아 토크(=한풀이) 원없이 하는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

싱글맘인 김현숙과 이지현은 같은 반 친구인 두 아들을 키우며 겪은 고충에 대해 이야기를 나눴다.

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김현숙은 "한번 애를 내보내고 비밀번호를 바꾼 적 있다. 나간다 해서 나가라 했다. 그때 여름이라 더웠다"며 "내가 어떤 의미로 했냐면 '이런 짓을 해도 엄마는 받아주는 게 아니고 확고하게 자를 건 자르는구나'라는 걸 알려주고 싶었다"고 밝혔다.

이지현은 "우경이도 나갔다. 나도 그걸 알려주려 했다. 얘네들이 동갑인데 머리가 크기 시작할 나이지 않았냐. 나도 그때 기선제압을 해놓아야겠다 싶었다"며 "AI를 너무 악용한다. 일부러 활용시켰는데 어느 순간 이런 대화를 하더라. 내가 불행한 이유는 자기들의 잘못은 쏙 빠지고 가족들의 지적과 비난 때문에 힘든 거라고 알려줬다는 거다. 그러니까 자기한테 지적과 비난을 그만하라더라"라고 토로했다.

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이지현은 "AI랑 그런 대화를 하고 나가야겠다더라. 불행하다더라. 나가라 하고 전화도 안 하고 아무것도 안 했다"며 "두세 시간 있다가 자기가 들어오더라. 들어왔을 때는 잘 들어왔다고 했다. 항상 집에서 널 반겨주고 기다리는 사람은 집밖에 없다는 것도 알려줘야 하지 않냐. 그래서 잘해줬다"고 밝혔다.

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그런가하면 두 사람은 힘이 점점 세지는 아들을 걱정하기도 했다. 김현숙은 "지금 잡아놓지 않으면 어렵다"며 "이때 잡지 않으면 나중에 힘으로 제압 안 될 텐데. 특히나 우리는 혼자 있으니까 안 되겠다 싶다"고 아들을 엄격하게 훈육하는 이유를 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com