"주5회 소주 8병"..이효리, 얼짱 출신 술꾼남친에 "이쯤되면 죽고싶은 것" 쓴소리(연애전쟁)

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[스포츠조선 김소희 기자]JTBC '연애전쟁'에 술만 마시면 돌변하는 '술꾼 커플'이 등장, 이효리X서장훈이 거침없는 일침을 가한다.

JTBC 예능 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영)은 연애고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들의 피 튀기는 전쟁 속에서 계속 만날지 헤어질지 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램이다.

오는 11월 2일(월) 방송되는 '연애전쟁' 19화에는 방송인 김원훈과 엄지윤이 특별 외교관으로 출격하는 가운데, 29세 동갑내기 '술꾼 커플'이 등장해 충격과 경악을 부르는 '술꾼전쟁'을 펼친다.

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성남 얼짱 출신의 남친은 술 없이는 못 사는 일상을 공개한다. 여친은 "남친이 주 5회 이상 술을 마신다"며 "한번에 소주 7~8병 정도를 마신다"고 주량을 폭로하며 남친의 알코올 중독을 의심한다.

특히 만취 후 돌변한 두 사람의 모습에 김원훈은 "술 마시니 반려견까지 개가 셋"이라고 일침을 가한다. 급기야 남친은 음주 후 이성을 잃고 여친을 향해 "개XX", "귓방망이 맞고 싶어?"라고 폭언을 하더니 장난을 빙자한 폭행으로 충격을 선사한다. 여친의 스파링 장난에서 시작된 폭행 사태에 이효리는 "멍들고 부러질 정도면 장난을 넘어선 것"이라고 남친의 위험 행동에 매서운 경고를 날려 긴장감을 고조시킨다.

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무엇보다 남친의 건강상태가 걱정을 유발한다. 과음으로 응급실까지 찾았던 남친은 간 수치가 정상인의 10배에 달한다는 진단을 받고 의사로부터 음주를 계속하면 생명이 위험하다는 경고까지 받은 상황. 하지만 여친과의 금주 약속을 어기고 폭음을 하는 등 알코올 중독자 같은 남친의 모습이 공분을 일으킨다고. 서장훈은 "그러다가 진짜 죽는다"라며 "당장 가고 싶은 거냐?"라며 강하게 경고하고, 이효리 역시 "이쯤 되면 죽고 싶은 것"이라며 정신을 번쩍 들게 하는 노필터 일침을 가했다는 후문.

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주체할 수 없는 음주와 만취 후 돌변하는 주사로 아슬아슬한 상태에 놓인 '술꾼 커플'의 갈등은 '연애전쟁' 본방송에서 확인할 수 있다.

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'연애전쟁'은 매주 월요일 밤 9시 50분 JTBC에서 방송된다.