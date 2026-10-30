같은 해 태어나 같은 날 영면...'엑스맨' 패트릭 스튜어트, 최불암과 나란히 꺼진 불

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[스포츠조선 조민정 기자] 한국의 '국민 아버지' 최불암과 할리우드의 '프로페서X' 패트릭 스튜어트가 나란히 세상을 떠났다. 1959년 각각 연극 무대에 데뷔해 60년 넘게 연기자의 길을 걸어온 두 거장의 비보가 안타까움을 더하고 있다.

30일 유족 등에 따르면 최불암은 지난 29일 밤 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 별세했다. 향년 87세.

같은 날 국내에는 영화 '엑스맨' 시리즈에서 프로페서X를 연기한 영국 배우 패트릭 스튜어트의 별세 소식도 전해졌다.

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뉴욕타임스 등 외신에 따르면 스튜어트는 지난 28일(미국 현지시간) 캘리포니아주 로스앤젤레스 자택에서 숨을 거뒀다. 향년 86세. 그는 알츠하이머병과 루이소체 치매를 앓았으며, 마지막 순간에는 아내 서니 오젤과 가족들의 보살핌을 받은 것으로 알려졌다.

두 배우의 인연은 공교롭게도 여러 지점에서 닮아 있다.

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최불암은 실제 1939년생이지만 호적상으로는 1940년 6월 15일생이다. 패트릭 스튜어트는 1940년 7월 13일생으로 기록상 생일을 기준으로 하면 불과 28일 차이다.

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연기자로서 첫발을 내디딘 시기도 같다. 최불암은 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔했다. 스튜어트 역시 같은 해 영국 링컨의 극단에서 연극 '보물섬'으로 전문 연기 활동을 시작했다.

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이후 두 사람은 각자의 나라에서 시대를 대표하는 배우로 성장했다.

최불암은 1971년 시작한 MBC '수사반장'에서 정의로운 박영한 반장으로 국민적 사랑을 받았다. 이어 1980년부터 2002년까지 방영된 '전원일기'에서는 양촌리 김 회장 역을 맡아 한국의 아버지상을 대표하는 인물이 됐다.

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스튜어트는 1987년 미국 드라마 '스타트렉: 더 넥스트 제너레이션'에서 우주선 엔터프라이즈호의 장뤼크 피카르 선장으로 등장해 세계적인 인기를 얻었다.

2000년부터는 영화 '엑스맨' 시리즈에서 돌연변이들의 지도자이자 정신적 지주인 찰스 자비에 교수, 일명 프로페서X를 연기했다. 특히 휴 잭맨이 연기한 울버린과 오랜 시간 호흡을 맞추며 마블 영화 팬들에게 깊은 인상을 남겼다.

최불암이 '수사반장'의 박 반장과 '전원일기'의 김 회장으로 한국 사회의 든든한 어른을 그렸다면, 스튜어트는 피카르 선장과 프로페서X를 통해 구성원들을 이끄는 지혜로운 지도자의 모습을 보여줬다. 서로 다른 나라와 장르에서 활약했지만, 두 배우 모두 오랜 시간 신뢰받는 어른의 얼굴로 기억됐다는 공통점이 있다.

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말년에도 연기에 대한 애정은 여전했다.

최불암은 지난해 3월 허리디스크 수술 이후 거동이 불편해지면서 14년 넘게 진행한 KBS 1TV '한국인의 밥상'에서 하차했다. 이후 재활 치료를 이어가던 그는 지난 5월 방송된 MBC 다큐멘터리 '파하, 최불암입니다'에도 직접 새 촬영에 참여하지 못했다.

제작진은 가족들의 요청으로 고인이 재활 치료에 전념하고 있다고 밝혔다. 지난 3월에는 최불암이 직접 "곧 돌아갈 테니 걱정 마세요"라며 복귀 의지를 전하기도 했지만 끝내 약속을 지키지 못했다.

반면 스튜어트는 사후에도 스크린에서 팬들과 만날 예정이다. 올해 12월 개봉을 앞둔 마블 영화 '어벤져스: 둠스데이'에 프로페서X로 출연한 것으로 알려졌다. 마블 스튜디오 역시 고인의 별세 이후 공식 추모글에서 해당 작품을 언급하며 스튜어트의 연기 인생을 기렸다.

두 사람의 마지막 길에는 가족들이 함께했다.

최불암의 아내이자 배우 김민자는 지난 29일 남편이 세상을 떠난 뒤 시신이 옮겨지는 길에 자녀들과 동행했다. 1970년 결혼해 56년간 부부의 연을 이어온 김민자는 연신 눈물을 흘린 것으로 전해졌다.

스튜어트 역시 아내 서니 오젤의 보살핌 속에서 세상을 떠났다. 그의 유족은 가족과 친구들이 함께한 가운데 음악과 기도, 눈물과 웃음으로 고인의 마지막을 함께했다고 밝혔다.

추모 물결도 이어지고 있다.

최불암의 뒤를 이어 KBS 1TV '한국인의 밥상'을 이끌고 있는 배우 최수종이 고인을 추모했다. 최수종은 지난해 4월 최불암이 건강 문제로 프로그램에서 하차한 뒤 14년 만에 새 진행자로 합류했다. 당시 그는 대선배의 뒤를 잇는다는 부담감을 드러내면서도 최불암이 오랜 세월 지켜온 프로그램의 의미를 이어가겠다는 각오를 밝힌 바 있다.

특히 최불암은 '한국인의 밥상'을 떠나면서도 시청자들과 다시 만날 날을 기약했지만, 끝내 돌아오지 못한 채 세상을 떠나 안타까움을 더하고 있다.

패트릭 스튜어트와 '엑스맨'에서 함께 호흡을 맞춘 휴 잭맨도 SNS를 통해 고인을 추모했다. 그는 스튜어트를 무대와 스크린을 빛낸 위대한 배우이자 소중한 친구로 기억하며 많은 것을 배웠다고 밝혔다.

최불암의 장례는 생전 그가 오랫동안 활동했던 초록우산 어린이재단장으로 치러진다. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐다.

1959년 연극 무대에서 시작해 서로 다른 나라에서 60년 넘게 연기를 이어온 두 배우. 한국의 박 반장과 할리우드의 프로페서X가 나란히 세상을 떠나면서 전 세계 팬들의 애도가 이어지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com