'50세 예비아빠' 김준호, 벗은 몸에 충격 "마운자로 다이어트 시작"(독박투어)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 김준호가 비만 치료 주사 투약 중인 근황을 전했다.

31일(토) 밤 9시 방송되는 채널S '니가 내라! 독박투어' 첫 회에서는 베트남 다낭으로 '비수기 여행'을 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 지난 시즌 '누적 독박 횟수'를 점검하며 새 시즌에 임하는 각오를 밝히는가 하면, BTS가 다녀간 '미케 비치'의 한 식당에서 폭로전급(?) '투닥 케미'를 발산하는 모습이 공개된다.

이날 '독박즈'는 김준호가 예약한 럭셔리 독채 숙소에 짐을 푼 뒤, 세계 6대 해변이자 다낭의 명소인 '미케 비치'로 향한다. 택시 안에서 김준호는 "지난 시즌에서 우리가 기록한 '누적 독박 횟수' 순위가 드디어 나왔다"고 운을 뗀다. 그는 "누적 독박 횟수가 가장 적은 사람은 바로 장동민이다"라고 발표해 '지니어스 장'의 위엄을 입증한다. 반면 가장 많은 독박수를 달성한 '꼴찌'는 의외로 홍인규가 아닌 유세윤이라 놀라움을 안긴다. 장동민은 "이제 홍인규는 (돈 많이 썼다고) 징징거리지 마"라고 따끔하게 꼬집고, 김대희 역시 "앞으로 인규한테 '독박 면제권' 같은 것도 주지 말자"고 주장한다. 이에 유세윤은 공감하면서 "시청자 여러분! 홍인규의 '징징'에 속지 마세요!"라고 호소해 짠내 웃음을 안긴다. 과연 장동민과 유세윤이 쓴 '누적 독박비'가 얼마나 차이 날지, 그리고 '징징' 홍인규는 몇 위를 했을지 관심이 쏠린다.

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잠시 후, '독박즈'는 젊음의 에너지가 가득한 미케 비치에서 부서지는 파도를 보며 낭만에 젖는다. 또 근처의 '시푸드 식당'을 둘러보는데, 식당 입구에 걸린 BTS(방탄소년단)의 사진을 발견한 '독박즈'는 "방탄소년단도 다녀간 곳이네"라며 홀린 듯이 들어간다. 이후 '독박즈'는 메뉴판에서 'BTS 세트'를 주문하고, 다른 멤버들은 추가 메뉴로 생새우회 등을 시킨다. 홍인규는 "우리도 이거 먹으면 이슈 될 수 있겠다"면서, "근데 난 랍스터 회가 먹고 싶다"고 애기한다. 하지만 김준호는 "그건 너무 비싸다"며 '주문 브레이크'를 건다. 홍인규는 "좀 서운하네. 마운자로 다이어트 한다고 나 먹고 싶은 것도 못 시키게 하고"라고 섭섭해한다. 실제로 김준호는 올 여름 전주 여행 편 '최다 독박자'가 되어 '누드 크로키' 모델 되기 벌칙을 받은 바 있는데, 당시의 '벗은 몸'을 보고 충격을 받아 다시 다이어트에 돌입했다고. 갑작스런 홍인규의 폭로(?)와 원성에 머쓱해진 김준호는 "그래, 그럼 시키자"라며 상황을 수습한다.

'투닥 케미' 끝에 '독박즈'가 주문한 시푸드 한 상이 어떠할지, 베트남 다낭에서 '비수기' 가성비 여행의 맛을 제대로 즐기는 '독박즈'의 활약상은 31일(토) 밤 9시 방송되는 채널S '니가 내라! 독박투어' 첫 회에서 확인할 수 있다.