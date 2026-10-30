"사람부터 돼야 좋은 배우"...故최불암, 후배들에게 던진 경종

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[스포츠조선 김수현기자] '국민 아버지'로 오랜 시간 사랑받은 배우 최불암이 별세한 가운데, 생전 후배 연기자들에게 전했던 진심 어린 조언이 다시 주목받고 있다.

30일 유족 등에 따르면 최불암은 지난 29일 밤 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 향년 87세.

오랜 세월 안방극장에서 국민 배우로 사랑받아 온 고인의 비보에 추모가 이어지는 가운데, 그가 생전 남긴 연기 철학에도 관심이 쏠리고 있다.

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최불암은 MBC 드라마 '전원일기'에서 김 회장 역을 맡아 오랜 시간 시청자들과 희로애락을 함께했다.

그는 2001년 '전원일기' 1000회 기념 인터뷰에서 후배 연기자들에게 전하고 싶은 조언을 묻자 "좋은 배우가 되려면 사람을 연구해야 하고, 그러려면 자신이 먼저 사람이 돼야 합니다"라고 답했다.

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배우라는 직업을 넘어 사람에 대한 이해와 성찰이 좋은 연기의 출발점이라는 그의 신념이 담긴 말이었다.

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2006년 월간지 '샘터'와의 대담에서도 연기에 대한 깊은 고민을 드러냈다.

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당시 최불암은 "좋은 연기를 하려면 그림 그리는 캔버스처럼 맑아야 한다"며 "한 인물의 배역이 끝나면 빨리 잊어버리고 타성적 연기와 관습적 캐릭터를 깨뜨려야 한다"고 강조했다.

오랜 연기 경력에도 익숙함에 안주하지 않고 끊임없이 자신을 비워내며 새로운 인물을 표현해야 한다는 배우로서의 철학을 밝힌 것이다.

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한편 최불암은 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔했다. 이후 MBC 드라마 '수사반장'에서 박영한 반장 역을, '전원일기'에서 김 회장 역을 맡아 국민적인 사랑을 받았다. 2024년에는 드라마' 수사반장 1958'에 특별출연하며 오랜만에 안방극장에 모습을 드러내기도 했다.

수십 년간 대중과 함께했던 그의 연기 인생은 이제 막을 내렸지만, 작품과 함께 남긴 말들은 오랫동안 기억될 것으로 보인다.