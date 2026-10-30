'엄태웅♥' 윤혜진, '선화예중' 딸에 철저한 성교육 "꼭 피임하라고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 발레리나 윤혜진이 딸에게 하는 성교육을 밝혔다.

29일 윤혜진의 유튜브 채널에서는 '연애도 결혼도 쉽지 않네..분노 유발 사연 총집합'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

30년지기 남사친들과 다양한 고민 사연을 들어주기로 한 윤혜진. 중3 딸에게 남자친구가 생겨 성교육을 고민한다는 사연자에 윤혜진은 "중3이면 다 안다. 중1도 안다. 우리 때는 다 쉬쉬하고 창피해하고 엄마랑 이런 대화를 하는 게 말이 안 됐는데 나는 다 얘기한다. 정자가 남자 성기에 있고 난자가 여자 성기에 있다. 둘이 만나서 아이가 되는데 이거를 20세 이전엔 안 된다고 한다"고 밝혔다.

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이어 "네가 만약 성인이 된 후에 정말 사랑하는 사람을 만나서 그런 상황이 되면 피임을 해야 한다고 한다"며 "성교육이라 해서 교육을 받는 거 보다 그 나이대 초점을 생각하면서 편안하게. 절대적으로 피임은 해야 한다고 강조한다"고 밝혔다.

한편, 발레리나 윤혜진은 2013년 배우 엄태웅과 결혼, 슬하 딸 지온 양을 두고 있다. KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 많은 사랑을 받은 지온 양은 현재 선화예술중학교에서 성악을 전공하고 있다.

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wjlee@sportschosun.com