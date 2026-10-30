최불암, 13년 전 시구 때 손목에 '초록 수건'...'금동이와 인연' 뭉클

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[스포츠조선 박아람 기자] 국민 배우 최불암이 향년 87세로 세상을 떠났다. 고인의 별세 소식이 전해지면서 어린이들을 위한 나눔 활동의 일환으로 13년 전 잠실야구장 마운드에 올랐던 특별한 순간도 다시 관심을 모으고 있다.

30일 유족과 방송계에 따르면 최불암은 지난 29일 오후 10시 30분께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 별세했다.

고인의 부고와 함께 2013년 7월 9일 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기 당시 모습이 재조명되고 있다. 당시 최불암은 초록우산 어린이재단 후원 아동들을 위한 행사에 참석해 직접 시구를 맡았다.

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이날 최불암은 LG 트윈스의 유니폼을 입고 등번호 65번을 달고 마운드에 섰다. 왼손에는 노란색 글러브를 착용했고 오른쪽 손목에는 초록우산 어린이재단 문구가 적힌 초록색 손수건이 묶여있었다.

시구에 앞서 김기태 당시 LG 감독과 악수를 나누며 승리를 기원한 최불암은 포수와 마주 보며 환한 미소를 지었다. 이후 공을 높이 들어 올린 뒤 힘차게 공을 던졌다. 시구를 마친 뒤에는 모자를 벗고 관중들을 향해 인사하며 현장의 뜨거운 환호에 화답했다.

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최불암이 이날 특별한 행사에 참여한 배경에는 어린이들을 향한 오랜 사랑과 나눔의 실천이 있었다.

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그는 40년이 넘는 시간 동안 초록우산 어린이재단 후원회장으로 활동하며 어려운 환경에 놓인 아이들을 돕는 데 앞장서 왔다.

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어린이재단과 인연을 맺게 된 계기는 드라마 '전원일기'였다. 1981년 작품 속에서 농기구를 사러 장터에 나갔다가 동냥하는 금동이를 발견하고 집으로 데려오는 장면을 연기했다. 방송 이후 해당 장면에 감동한 시청자들의 격려 전화와 편지가 잇따랐다.

최불암은 당시 "작가가 쓴 대로 연기했을 뿐인데 내가 위선자가 아닌가"라는 고민을 하게 됐고, 이를 계기로 실제 어려운 아이들을 돕는 일에 관심을 갖기 시작했다. 이후 초록우산 어린이재단 후원회장으로 활동하며 40여 년간 어린이들의 행복한 미래와 건강한 성장을 위해 꾸준히 나눔을 실천했다.

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한편 최불암은 드라마 '수사반장', '전원일기' 등 수많은 작품에서 인상적인 연기를 선보이며 오랜 세월 대중의 사랑을 받아왔다. 특히 KBS 1TV '한국인의 밥상'을 2011년부터 14년간 진행하며 전국 각지의 음식과 그 안에 담긴 삶의 이야기를 전하기도 했다.

그는 지난해 3월 허리 디스크 수술을 받은 이후 거동에 어려움을 겪었으며, 건강 회복과 재활에 집중하기 위해 '한국인의 밥상'에서 물러났다. 이후 건강이 악화한 것으로 알려졌다.

빈소는 서울아산병원에 마련됐으며, 30일 오전 10시부터 일반 조문객을 맞았다. 장례는 고인이 오랜 시간 헌신해 온 초록우산 어린이재단장으로 진행된다. 황영기 초록우산 회장이 장례위원장을 맡고 이수성·이낙연 전 국무총리 등이 장례위원으로 참여할 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com