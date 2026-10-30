진선규♥박보경, 생애 첫 '자가'...15년 임대아파트 생활 끝났다

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 진선규가 임대아파트에서 생활했던 과거를 털어놓으며 최근 하남에 첫 자가를 마련했다고 밝혀 화제를 모았다.

지난 29일 방송된 MBC 예능 프로그램 '구해줘! 홈즈'에는 배우 진선규와 아내 박보경이 출연해 주우재, 양세찬과 함께 서울 종로구 대학로 일대 임장에 나섰다.

이날 진선규는 임장 경험이 있느냐는 질문에 "제대로 된 임장은 오늘이 처음"이라고 답해 눈길을 끌었다.

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그는 "사실 저희는 지금까지 자금 상황에 맞춰 임대아파트에 살았다"며 "이번에 아파트를 사게 됐다"고 밝혔다. 약 15년간 임대아파트 생활을 하다 최근 경기도 하남에 첫 자가를 마련했다는 소식에 출연진들은 놀라움을 감추지 못했다.

이어 진선규는 과거 거주했던 집들을 언급했다. 첫 신혼집은 경기도 남양주에 있는 임대아파트였으며, 이후 경기도 고양시의 임대아파트로 이사했다고 설명했다. 그는 "거기가 첫 집인 임대아파트"라며 "저희는 임장이 아니라 동호수가 지정된 임대아파트만 살았다. 그래서 거기에 그냥 들어갔다"고 말했다.

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그동안 임대아파트에서 생활하며 별도의 임장 경험이 없었던 만큼 이날 대학로 일대의 다양한 주거 공간을 살펴보는 모습도 관심을 모았다.

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한편 진선규와 박보경은 오랜 연애 끝에 2011년 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 진선규는 영화 '범죄도시' 등 다수의 작품을 통해 대중에게 이름을 알렸으며, 박보경 역시 배우로 활동하며 다양한 작품에서 활약하고 있다.