정경미, 영어뮤지컬학원 전문성 논란에 입 열었다 "국민대 연영과 출신"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 정경미가 영어뮤지컬학원 전문성 논란에 대해 입을 열었다.

정경미는 30일 "안녕하세요! 국민대학교 연극영화과 99학번이자 KBS 코미디언 공채 20기 정경미입니다. 사랑스런 아이들! 실력 있는 젊은(?) 선생님들 증맬루 재밌는 코미디언 원장님과 하루하루 행복하게 지내고 있어요: 을매나 행복한지 몰라요! 아이들과 갱미를 지켜봐 주세요"라고 전문성 논란에 대해 에둘러 입장을 밝혔다.

이어 "그리고 12월에 아이들 공연해요! 꼭 놀러 오세요. 나 우리 애들 자랑하고 싶으니께"라고 학원 홍보도 잊지 않았다.

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지난 28일 윤형빈의 유튜브 채널에서는 영어뮤지컬 학원 원장이 된 정경미의 모습이 담겼다. 정경미의 학원은 개원 1년 6개월 만에 수강 대기까지 생길 정도로 대박났다고.

하지만 영상이 공개된 후 일부 네티즌들 사이에서는 전공자가 아닌데 학원을 운영할 수 있냐며 정경미의 전문성을 의심했다.

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정경미는 영어 전공자가 아니라는 지적에 연극영화과 출신이라는 점을 밝히고, 실력 있는 선생님들과 함께 학원을 운영하고 있다는 점을 강조했다. 직접 영어를 가르치는 것과 영어 뮤지컬 학원을 운영하는 것은 다르다는 점을 우회적으로 드러내며 자신의 전문성 논란에 대응한 것으로 보인다.

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한편 정경미는 지난 2005년 KBS 공채 개그맨으로 데뷔했으며, 다양한 방송 활동을 통해 대중과 만나왔다.

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wjlee@sportschosun.com