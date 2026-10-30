"혼자 남아 미안하다"던 최불암...'수사반장 4총사' 모두 하늘나라로

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 최불암이 세상을 떠나면서 오랜 시간 시청자들의 사랑을 받았던 MBC 드라마 '수사반장'의 전설적인 형사 4인이 모두 고인이 됐다.

방송계에 따르면 최불암은 지난 10월 29일 밤 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 별세했다. 향년 87세다.

고인은 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 뒤 건강 회복에 전념해 왔다. 수술 이후 거동에 어려움을 겪으면서 오랜 시간 진행했던 KBS 1TV '한국인의 밥상'에서도 물러났으며, 이후 외부 활동을 줄이고 재활에 집중했지만 끝내 팬들과 작별하게 됐다.

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최불암의 별세 소식에 대표작인 '수사반장' 역시 다시 조명되고 있다. 1971년 3월 첫 방송을 시작한 이 작품은 1989년까지 약 18년 동안 시청자들과 함께한 국민 수사 드라마다. 총 880회에 걸쳐 방송됐으며, 한때 시청률 70%를 웃돌 정도로 폭발적인 인기를 누렸다.

극 중 최불암은 강직하면서도 인간적인 면모를 지닌 박영한 반장을 연기했다. 여기에 남성훈, 조경환, 김상순이 합류해 각자의 개성이 살아 있는 형사 캐릭터를 완성했다. 네 배우는 범죄를 추적하는 과정뿐 아니라 당시 서민들의 삶과 사회적 현실까지 담아내며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

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그러나 세월이 흐르면서 동료 배우들은 차례로 팬들의 곁을 떠났다. 남성훈은 2002년, 조경환은 2012년, 김상순은 2015년 별세했다. 각각 신경계 질환과 간암, 폐암으로 투병하다 세상을 떠난 것으로 알려졌다.

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30일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 향년 87세로 별세한 故최불암 씨의 빈소가 마련됐다. 사진공동취재단

최불암은 동료들의 부고를 접할 때마다 깊은 슬픔을 드러냈다. 특히 김상순이 세상을 떠났을 당시에는 자신이 반장으로 이끌었던 형사들이 하나둘 먼저 떠났다는 사실에 가슴 아파하며 고인을 추모했다.

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더욱 많은 이들의 마음을 울리는 것은 고인의 마지막 드라마 출연작인 MBC '수사반장 1958'의 마지막 장면이다.

2024년 방송된 '수사반장 1958'은 원작보다 앞선 시대를 배경으로 젊은 박영한의 이야기를 그린 작품이다. 배우 이제훈이 청년 시절의 박영한을 맡았으며, 최불암은 세월이 흐른 뒤의 박영한으로 특별 출연해 원작과 후속 작품을 이어주는 역할을 했다.

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특히 2024년 5월 18일 방영된 최종회는 지금 돌아보면 더욱 가슴 아픈 장면을 남겼다.

극 중 박영한은 먼저 세상을 떠난 옛 동료들이 잠든 묘역을 찾아갔다. 김상순과 조경환, 서호정의 이름이 새겨진 묘비 앞에서 그는 "오래간만이야. 자주 못 왔어"라며 마치 오랜만에 만난 친구에게 안부를 묻듯 조심스럽게 말을 건넸다.

이어 동료들의 안부를 물으며 한동안 묘비를 바라보면서 "나도 여기서 살았으면 좋겠다. 자네들이 보고 싶어서 그런지 잠이 잘 안 온다"라고 먹먹한 마음을 드러냈다.

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실제로 최불암은 당시 인터뷰에서도 동료들을 먼저 떠나보낸 심경을 이야기하며 혼자 남아 있다는 사실에 미안한 마음이 든다고 밝힌 바 있다.

한편 최불암의 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐으며, 장례는 초록우산 어린이재단장으로 진행된다.

tokkig@sportschosun.com