15세 예능에 19금 영상...윤정수·배기성 적나라한 부부생활 결국 삭제

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[스포츠조선 조민정 기자] '15세 이상 시청가' 예능에서 부부들의 성생활을 적나라하게 다뤘다가 결국 다시보기(VOD) 서비스까지 중단되는 일이 벌어졌다. 방송 전부터 수위가 지나치다는 내부 경고가 있었지만 수정 요구가 최종 방송에 제대로 반영되지 않았던 사실까지 드러났다.

지난 29일 방송미디어통신심의위원회(이하 방미심위)가 공개한 자료에 따르면 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'은 지난 2월 9일과 23일 방송된 108회, 110회의 성적 표현 수위 문제로 행정지도인 '권고'를 받았다.

문제가 된 방송에는 2세를 준비 중인 심현섭·정영림, 윤정수·원진서, 배기성·이은비 부부가 등장했다.

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당시 제작진은 '부부생활 49금 토크'라는 자막을 내걸고 출연자들의 사적인 이야기를 가감 없이 공개했다. 부부관계의 횟수와 장소는 물론 지속 시간과 관계 전후의 행동까지 구체적인 대화가 이어졌다.

특히 산부인과 전문의와 상담하는 과정에서도 수위 높은 발언이 등장했다. 원진서가 아들을 낳기 위해서는 아내를 만족시켜야 한다는 속설을 언급하자 남편 윤정수는 "부족했니?"라고 되물었다.

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단순한 부부간의 솔직한 대화를 넘어 성적인 내용을 지나치게 구체적으로 묘사하고 반복적으로 부각했다는 점이 심의에서 문제가 됐다.

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더욱 논란이 된 부분은 제작진이 방송 전부터 수위 문제를 인지하고 있었다는 사실이었다. 지난 9월 15일 열린 방송심의소위원회에서는 TV조선이 제출한 110회 자체 심의서에 이미 수정 요구가 명시돼 있었던 사실이 드러났다.

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내부 심의팀은 "15세 아이와 같이 본다고 생각하시고 민망하지 않은 수준으로 완화해라"고 지적했다. 성적인 표현을 직접적이고 묘사적으로 다루지 말고 자막과 출연자들의 발언에 주의하라는 경고도 있었다. 일부 발언에 대해서는 삭제까지 요구했다. 하지만 이 같은 지적은 실제 방송에 충분히 반영되지 않았다.

제작진은 의견진술에 출석, 내부 심의팀의 수정 요구가 있었던 사실을 인정했다. 최종 편집 단계까지 수정 사항이 제대로 적용됐는지 확인하는 절차가 부족했다는 설명이다.

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이후 제작진은 담당 PD와 심의팀장에게 경위서를 받았고 이후 최종 편집 전후 심의를 통해 수정 사항의 반영 여부를 확인하도록 관련 절차를 개선했다고 밝혔다. 시청자에게 불편을 끼친 데 대해서도 사과했다.

문제가 된 두 회차는 결국 공식 VOD 서비스에서 내려갔다. 현재 108회와 110회의 다시보기 서비스를 중단한 상태다.

방미심위는 위원 4명의 '권고' 의견과 김민정 소위원장의 '주의' 의견을 종합해 최종적으로 '권고'를 의결했다. '권고'는 법정제재가 아닌 행정지도에 해당한다. 두 회차에 대해서는 방송 등급 조정도 요구했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com