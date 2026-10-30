故 김주혁 묘소에 놓인 담배 한 개비..소속사 대표 "벌써 9주기, 50대의 넌 어떤 배우였을까"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고(故) 김주혁이 세상을 떠난 지 어느덧 9년이라는 시간이 흐른 가운데, 생전 그의 소속사 대표였던 김동식 대표가 묘소를 찾아 애틋한 그리움을 전했다.

30일 김동식 대표는 자신의 계정에 김주혁의 9주기를 맞아 묘소를 찾은 사진과 함께 장문의 추모글을 게재했다.

김동식 대표는 "10월 30일 벌써 9주기. 하루 일찍 다녀온 주혁이 산소. 평소에 항상 주혁이를 생각하고 살고 있지는 않지만 서산 내려가는 길의 차 안에선 늘 주혁이 얘기로 시간 가는 줄 모른다. 흉도 보고 즐거웠던 에피소드도 나누고 출연했던 작품 얘기도 한다"고 적었다.

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이어 "산소에 도착하니 주혁이를 아끼는 팬분이 이렇게 아름다운 꽃으로 주혁이 9주기를 애도하고 나무엑터스 식구들과 찾아주시는 팬들을 위로해주신다"고 덧붙였다. 고인을 기억하며 매년 묘소를 찾는 팬들의 변함없는 마음에 감사와 고마움을 전한 것으로 보인다.

그러면서 "많이 무뎌졌을 테지만 또 이 시기만 되면 참 보고 싶다. 덧없는 얘기지만 살아 있다면 50대 중반. 50대 중반의 김주혁은 어떤 배우로 존재하고 있을까?"라고 덧붙여 뭉클함을 더했다. 세월이 흘러도 여전히 그리운 고인을 향한 마음과 함께, 살아 있었다면 지금쯤 어떤 모습의 배우로 대중 앞에 서 있을지에 대한 아쉬움이 고스란히 전해졌다.

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함께 공개된 사진에는 김동식 대표가 김주혁의 묘소를 찾아 추모하는 모습이 담겼다. 고인의 환하게 웃는 얼굴이 담긴 사진 아래에는 아름다운 꽃다발이 놓여 있어 보는 이들의 마음을 더욱 애틋하게 만들었다. 특히 고인이 생전 즐겼던 담배 한 개비도 함께 올려져 있어 눈길을 끌었다. 생전의 모습을 떠올리며 작은 것 하나까지 기억하고 챙긴 추모의 흔적이 깊은 여운을 남긴다.

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김주혁은 2017년 10월 30일 불의의 교통사고로 세상을 떠났다. 당시 갑작스러운 비보에 연예계는 물론 대중도 큰 충격과 슬픔에 빠졌다. 이후 9년이라는 시간이 흘렀지만, 그를 기억하는 동료와 팬들의 추모는 매년 이어지고 있다.