최불암, 별세 하루 만에 다시 안방 찾는다…‘한국인의 밥상’ 특집 편성

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[스포츠조선 조민정 기자] '국민 아버지' 故 최불암의 생전 모습을 다시 안방극장에서 만날 수 있게 됐다. 14년 넘게 전국의 밥상을 누볐던 고인을 기리기 위해 KBS가 추모 특집을 준비한다.

30일 OSEN 보도에 따르면 KBS는 KBS1 '한국인의 밥상'을 통해 故 최불암의 생전 모습을 담은 추모 특집을 선보일 예정이다.

최불암은 2011년 1월 '한국인의 밥상' 첫 방송부터 14년 3개월 동안 프로그램의 중심을 지켰다. 전국 방방곡곡을 누비며 지역의 음식과 그 속에 담긴 삶의 이야기를 전한 그는 특유의 중후한 목소리와 따뜻한 시선으로 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 그러나 지난해 3월 허리디스크 수술 이후 거동이 불편해지면서 오랜 시간 몸담았던 프로그램을 떠나야 했다. 건강 회복에 집중하기 위해 진행자 자리를 후배 배우 최수종에게 넘긴 것.

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지난해 4월 방송된 700회 특집에서는 최불암의 첫 촬영 모습과 14년간의 여정을 돌아보는 시간이 마련됐다.

당시 최불암은 "돌아보니 모든 순간이 저에게도 선물 같은 시간이었다"는 내레이션으로 시청자들에게 마지막 인사를 건넸다.

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후임 진행자가 된 최수종 역시 고인을 향한 존경심을 드러냈다. 그는 당시 기자간담회에서 "'한국인의 밥상' 하면 최불암 선생님이고, 선생님의 모든 것이 담겨 있다고 생각한다"며 "선생님의 그림자를 밟을세라 조심하면서 그 발자국을 뒤따라가겠다"고 밝혔다.

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특히 최수종은 30일 최불암의 별세 소식이 전해지자 자신의 SNS를 통해 추모글을 남겼다.

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그는 "한평생 배우라는 이름을 넘어 대한민국 이웃들의 땀방울과 밥상 위의 삶을 가장 깊이 경외하고 아껴주셨던 선생님"이라며 고인을 추억했다. 이어 "선생님이라는 커다란 그늘 아래에서 함께 울고 웃을 수 있어서 참으로 행복했고 감사했습니다"라며 "사랑합니다"를 세 차례 반복해 먹먹함을 안겼다.

최불암은 '한국인의 밥상'에서 물러난 이후에도 방송 복귀에 대한 의지를 놓지 않았다. 지난 3월 한 인터뷰에서는 "곧 돌아갈 테니 걱정 마세요"라며 재활 치료 이후 활동을 재개하겠다는 뜻을 전했다.

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그러나 지난 5월 방송된 MBC 다큐멘터리 '파하, 최불암입니다'에도 건강 문제로 직접 새 촬영에 나서지 못했다. 제작진은 고인이 재활 치료에 전념하고 있다는 소식을 전하며 향후 시청자들과 만날 가능성을 열어뒀지만, 끝내 복귀는 이뤄지지 않았다.

한편 최불암은 지난 29일 밤 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 향년 87세.

고인은 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔한 뒤 MBC '수사반장'의 박영한 반장과 '전원일기'의 김 회장 역으로 국민적인 사랑을 받았다.

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빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐고 장례는 고인이 오랜 시간 아동 복지 활동을 이어온 초록우산 어린이재단장으로 엄수된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com