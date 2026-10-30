닉쿤, 말많던 '후덕한 턱살' 사라졌다 "얼굴 리프팅 레이저 시술"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 2PM 멤버 닉쿤이 리프팅 레이저 시술을 받고 달라진 얼굴을 당당하게 공개했다.

지난 27일 유튜브 채널 '오후셋이'에는 2PM 멤버 우영, 준케이, 닉쿤이 함께 출연한 영상이 공개됐다.

이날 거울에 비친 자신의 얼굴을 바라보며 만족스러워하는 닉쿤을 본 준케이는 "얼굴이 딱 붙었다"며 감탄했다.

Advertisement

이를 본 우영이 "왜 이렇게 거울을 보냐"고 묻자 닉쿤은 "얼굴 리프팅 레이저를 받고 왔다"고 솔직하게 답했다.

2PM 콘서트를 앞두고 특별히 외모 관리에 나선 것. 닉쿤의 달라진 얼굴을 알아본 우영 역시 "어쩐지 얼굴이 다르더라"며 놀라움을 드러냈다.

Advertisement

앞서 닉쿤은 5월 공개된 2PM 자체 콘텐츠 영상에서 과거의 날렵한 이미지와는 다소 달라진 푸근한 체형으로 등장해 화제를 모았다.

Advertisement

하지만 약 한 달 뒤인 6월 공개된 영상에서는 이전보다 한층 날씬해진 모습으로 시선을 사로잡았다.

Advertisement

당시 행사 전 컨디션 관리를 위해 아메리카노만 마시며 공복을 유지했다고 밝힌 닉쿤은 화제가 됐던 이른바 '후덕한 얼굴'에 대해 직접 입을 열었다. 그는 "그때는 편안한 분위기에서 촬영했고 표정 관리도 안 해서 더 못생기게 나온 것 같다"며 "근데 내용이 재밌지 않았나. 그럼 됐다. 살은 빼면 된다"고 쿨하게 받아쳐 웃음을 안겼다.

한편 1988년생인 닉쿤은 2008년 그룹 2PM으로 데뷔했다. 2018년에는 솔로 앨범을 발표하며 솔로 가수로도 활동 영역을 넓혔다. 태국 출신인 그는 수려한 외모와 글로벌한 인기로 '태국 왕자'라는 별명을 얻으며 꾸준히 사랑받고 있다.