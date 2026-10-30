백지영, ♥정석원 안 풀린 이유 듣고 충격 "나 때문이었어" ('순풍선우용여')

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 백지영이 배우 선우용여의 연륜이 더해진 조언에 깜짝 놀랐다.

29일 선우용여의 유튜브 채널에서는 '쎈언니 백지영 집에 가 집밥해준 원조 쎈언니 82세 선우용여'라는 제목의 영상이 게재됐다.

선우용여는 백지영의 집에 가 집밥을 해주기로 했다. 백지영은 선우용여에게 박미선의 근황을 물었고 선우용여는 "다 나았다. 그리고 조금 아픈 게 가정을 더 행복하게 해줬다. 이제 남편이 잘해서 얼굴이 폈다. 너도 신랑한테 아픈 척을 해라"라고 꿀팁을 알려줬다.

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이어 "그리고 여자가 돈을 벌면 남자가 잘 안 된다"고 밝혔고 백지영은 "나 때문이었어"라며 충격을 받았다.

선우용여는 "내가 그걸 너무 깨달았기 때문에 애당초 우리 남편한테 돈 얘기를 해본 적이 없다 우리 남편이 10살 연상이었는데 남편이 10살 연상이라고 생각해본 적이 없다"고 밝혔다.

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이에 백지영은 "저희 부부는 남편이 9살 어리다"라고 밝혔고 선우용여는 "괜찮다. 너는 능력 있는 애다. 대신 네 건강은 네가 챙겨야 한다. 내 가족만 잘 지키는 주부, 가수가 되길 기원한다"고 덕담했다.

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이어 본격적으로 백지영의 집을 구경한 선우용여. 선우용여는 "너희 신랑이 정씨더라? 내가 정씨다. 대부분 남자들이 정씨는 착하다. 여자들이 고집이 세다"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 이어 안방에 놓인 정석원의 사진을 본 선우용여는 "정씨 남자 보나마나 잘생겼지. 착하게 생겼다"며 "마누라한테 잘해야 한다"고 조언해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com