넥슨재단, 전남권 어린이재활의료센터에 3억원 후원…로봇재활치료실 구축

30일 전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터 1주년 기념 운영기금 전달식이 열렸다. 목포중앙병원 이승택 이사장과 넥슨재단 김정욱 이사장(왼쪽부터). 사진제공=넥슨

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넥슨재단이 전남권 소아재활 의료 환경 개선을 위해 3억원을 추가 지원한다. 수도권에 집중된 재활 의료 인프라를 지역으로 확대하고, 첨단 로봇재활치료를 통해 의료 접근성을 높이겠다는 취지다.

넥슨재단은 전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터 개원 1주년을 맞아 로봇재활치료실 구축을 위한 운영기금 3억원을 전달했다고 30일 밝혔다.

이번 후원금은 넥슨 창립 30주년을 기념해 22개 게임 16만명의 이용자와 함께 조성한 '넥슨 히어로 30 기금'으로 마련됐다. 센터는 이를 활용해 기존 물리치료실을 로봇재활치료실로 전환하고, 팔과 어깨 기능 회복을 돕는 소아 상지 재활로봇을 도입할 계획이다.

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지난해 넥슨이 건립금 50억원을 후원해 문을 연 이 센터는 개원 이후 전남 지역 소아재활의 거점으로 자리 잡았다. 2025년 8월부터 2026년 9월까지 약 1년간 5066명이 재활 서비스를 이용했으며, 물리·작업·언어치료 등 누적 치료 건수는 2만 9000여건에 달했다. 이용자의 95%가 전남 지역 주민으로, 지역 내 소아재활 의료 수요를 상당 부분 담당하고 있다.

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이번 로봇재활치료실 구축은 지역 간 의료 격차 해소에 초점을 맞췄다. 현재 전남권 소아재활기관 가운데 상지 재활로봇을 갖춘 곳이 없어 팔과 어깨 기능 훈련이 필요한 환아와 가족들은 수도권까지 이동해야 했다. 치료비뿐 아니라 교통비와 숙박비까지 부담해야 했던 만큼 지역 내 첨단 재활시설 확보가 갖는 의미가 크다.

센터는 전남광주통합특별시 최초로 소아 상지 재활로봇을 도입하고, 기존 공간을 활용해 증축 부담을 줄일 방침이다. 2027년 상반기까지 구축을 완료하고 연간 384회의 상지 로봇재활 치료 세션을 제공하는 것이 목표다. 넥슨재단은 앞서 '넥슨 히어로 30 기금'을 활용해 센터 내부에 '메이플스토리' 벽화를 조성하는 등 의료시설의 환경 개선에도 나서고 있다.

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넥슨재단 김정욱 이사장은 "지난 1년간 아이들 곁을 지켜주신 의료진과 치료사 선생님들, 그리고 보호자분들 덕분에 센터가 빠르게 자리 잡을 수 있었다"며 "앞으로도 아이들이 마음껏 움직이고 웃을 수 있도록 넥슨재단이 함께하겠다"고 말했다.

한편 넥슨은 2016년 개원한 국내 최초 통합형 어린이 재활병원인 '푸르메재단 넥슨어린이재활병원'을 시작으로 어린이 의료시설 지원을 이어오고 있다. 대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원과 서울대학교병원 넥슨어린이통합케어센터 등에 이어 내년에는 경남권 최초 공공어린이재활병원인 창원경상국립대학교병원 넥슨어린이재활병원(가칭)도 준공을 앞두고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com