안선영, 예비 신랑 외도로 파혼한 사연에 "쓰레기 치워준 것"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 안선영이 결혼을 앞두고 예비신랑의 외도 사실을 알게 돼 파혼한 여성에게 진심 어린 위로와 현실적인 조언을 건넸다.

지난 29일 채널 '안선영의 이중생활'에는 결혼식을 불과 2주 앞두고 파혼하게 된 여성 A씨의 사연이 공개됐다.

사연을 보낸 A씨는 결혼을 약속한 남성이 직장 동료와 부적절한 관계를 맺고 있다는 사실을 알게 되면서 결혼을 취소했다고 설명했다. 법적으로 혼인 관계가 성립된 상황은 아니었지만, 이미 가족과 지인들에게 결혼 계획을 알린 뒤였기에 심리적인 충격이 상당했다고 전했다.

Advertisement

그는 자신을 두고 주변에서 사실상 이혼한 사람처럼 바라볼까 걱정하는 한편, 가장 믿었던 사람에게 배신당했다는 사실을 받아들이기 힘들다고 털어놨다.

상대방을 향한 분노와 함께 사람을 제대로 알아보지 못한 자신의 판단까지 원망하게 됐다는 사연자. 결혼 예정일이 다가오자 결혼 생활을 시작했을 자신의 모습을 상상하며 눈물을 쏟기도 했다고 밝혔다.

Advertisement

특히 한 차례 큰 상처를 경험한 뒤 앞으로 새로운 사람을 만나더라도 다시 마음을 열고 믿을 수 있을지 두렵다는 고민을 전했다.

Advertisement

사연을 들은 안선영은 먼저 A씨의 아픔을 충분히 이해한다는 반응을 보였다. 그는 "왜 별일이 아니에요. 세상이 끝나는 일이죠"라며 결혼을 앞두고 겪은 배신이 얼마나 큰 상처로 남을 수 있는지 공감했다.

Advertisement

이어 자신도 비슷한 경험을 한 적이 있다며 과거 연애 경험을 공개했다. 결혼까지 생각할 정도로 깊은 관계를 이어갔던 연인에게 배신당한 사실을 알았을 당시, 마치 세상이 무너지는 듯한 기분이었다고 회상했다.

상처를 극복하는 데 상당한 시간이 걸렸다는 안선영은 연애 기간만큼 마음을 정리하는 데 시간이 필요할 수도 있다고 설명했다.

Advertisement

다만 이번 파혼을 인생의 실패로 받아들일 필요는 없다고 강조했다.

안선영은 "다행인 게 이런 남자와 결혼 했다면 진짜 데미지가 컸을 거다. 자식이라도 생겼으면 평생 두고두고 대못이 박혔을 거다"라며 만약 외도를 저지른 사람과 결혼했다면 이후 이혼 과정에서 더 큰 고통을 겪었을 수 있다고 말했다.

그러면서 "결혼하기 전에 누가 대신 인생의 큰 쓰레기를 치워줬다. 이렇게 생각하면 된다"라고 사연자를 위로했다.

Advertisement

또한 주변 사람들에게 이미 결혼 소식을 알렸다는 이유로 창피해하거나 위축될 필요가 없다고 했다.

안선영은 "이혼 진짜 이혼해도 잘 살아요"라고 말하며 결혼 여부나 혼인 이력이 인생의 행복을 결정하는 기준은 아니라고 강조했다. 타인의 시선에 지나치게 얽매이지 말라는 당부도 잊지 않았다.

외도에 관해서는 단호한 입장을 보였다. 그는 "바람은 한 번은 없어요"라고 말하며 상대의 잘못을 가볍게 넘기거나 다시 기회를 주기 위해 자신을 희생할 필요는 없다는 뜻을 전했다.

마지막으로 안선영은 상대의 배신을 자신의 부족함이나 잘못으로 연결하지 말라고 당부했다. 자신을 떠난 사람 때문에 자존감을 잃기보다는 오히려 자신을 놓친 상대가 손해라고 생각하며 당당하게 살아가라는 응원의 메시지를 전했다.

tokkig@sportschosun.com