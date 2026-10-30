‘권재관♥’ 김경아, 첫째 子 미술 입시 합격에 감격…“코피·눈물로 버틴 2년”

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 권재관, 김경아가 첫째 아들 선율 군의 미술 입시 합격 소식을 전했다. 2년간의 고된 입시 생활을 견뎌낸 아들에게 애틋한 마음을 드러내며 부모로서 겪었던 현실적인 고충도 털어놨다.

김경아는 최근 자신의 SNS에 "미술을 좋아하니 미술을 전공하자는 단순하고도 무식한 선택으로 인하여"라고 시작하는 장문의 글과 함께 아들 선율 군의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 흰색 티셔츠와 회색 바지를 입은 선율 군이 어깨에 가방을 메고 서 있는 뒷모습이 담겼다. 안경을 쓴 채 훌쩍 자란 아들의 모습이 눈길을 끈다. 다른 영상에는 김경아가 식당에서 전화를 받으며 "여보, 선율이 합격했대"라고 기쁜 소식을 전하는 장면이 담겼다.

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김경아는 지난 2년간의 입시 과정을 떠올리며 "가뜩이나 사물을 똑같이 그리는 법이 없었던 자유분방한 너에게 2년간의 입시미술은 감옥에 갇힌 듯한 고통이 아니었을까"라고 적었다.

이어 미술을 좋아한다는 이유만으로 전공을 결정했지만 현실은 녹록지 않았다고 털어놨다. 그는 "애매한 재능과 애매한 적성으로 실기에 내신까지 챙겨야 하는 대부분의 K-유소년들"을 언급하며 입시를 준비하는 학생들의 고충을 짚었다.

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특히 부모로서 느꼈던 경제적인 부담도 솔직하게 고백했다.

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김경아는 "하고 싶은 예술을 펑펑 시켜줄 재력은 절대 없지만 등골 빼면 한 달 한 달 원비는 모아 낼 수 있을 정도의 생계형 월급쟁이 혹은 자영업자 부모들"이라며 평범한 가정에서 예체능 입시를 준비하는 현실을 전했다.

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그러면서 "그렇게 너는 너대로, 우린 우리대로 꾸역꾸역 버티고 버텼던 2년의 시간이 지나왔다"고 돌아봤다.

특히 사춘기에 접어든 아들이 진로를 놓고 겪었던 혼란도 전했다. 김경아는 "질풍노도의 남자 중학생은 이젠 자신이 뭘 좋아하는지도 모르겠다며 밤낮을 혼란스러워하면서도 꾸역꾸역 4B 연필을 들고 이젤 앞에 앉았던 2년의 시간"이라고 적어 뭉클함을 자아냈다. "너의 까만 손톱이, 너의 소화불량과 피부 트러블이, 너의 코피와 너의 몰래 흘린 눈물이 결과가 무엇이든 이미 완성이었음을"이라며 입시 과정 자체가 값진 성취였음을 강조했다.

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마지막으로 "너의 찬란한 여정은 너의 진로 따위가 아니라 너를 이끄시는 주님으로 인하여 이제 시작이라는 것"이라며 "그 길을 조건 없는 사랑으로 응원하고 지지한다. 선율아. 합격을 축하해"라고 애정 어린 축하를 건넸다.

한편 김경아는 2010년 개그맨 권재관과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 2011년생인 첫째 아들 선율 군은 올해 중학교 3학년으로, 2027년 고등학교 진학을 앞두고 있다.

지난해 JTBC '1호가 될 순 없어2'에서는 중학교 2학년이었던 선율 군과 초등학교 4학년 딸 지율 양의 폭풍 성장한 모습이 공개돼 화제를 모은 바 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com