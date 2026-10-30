"유족 뜻 따라" 故 최불암 빈소 내부 비공개..영정 속 환한 미소 먹먹

30일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 향년 87세로 별세한 故최불암 씨의 빈소가 마련됐다. 사진공동취재단

30일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 향년 87세로 별세하신 故최불암 씨의 빈소가 차려졌다. 사진공동취재단

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] '국민 아버지' 배우 고(故) 최불암(본명 최영한)이 세상을 떠난 가운데, 유족의 뜻에 따라 빈소 내부는 공개되지 않았다. 오랜 세월 안방극장을 지키며 국민들에게 웃음과 감동을 선사했던 고인의 마지막 길에 추모의 마음이 모이고 있다.

최불암은 지난 29일 오후 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 별세했다. 향년 87세. 고인의 빈소는 서울 송파구 풍납동 서울아산병원 장례식장에 마련됐으며, 이날 오전부터 조문객을 맞았다. 다만 유족의 뜻에 따라 빈소 내부는 공개하지 않기로 했다.

빈소 바깥에 설치된 스크린을 통해서만 고인의 영정을 확인할 수 있다. 공개된 영정 속 최불암은 특유의 인자한 미소를 지으며 환하게 웃고 있어 보는 이들의 마음을 더욱 먹먹하게 했다. 생전 대중에게 보여줬던 따뜻한 모습이 고스란히 담긴 영정 사진이 안타까움을 더했다.

Advertisement

최불암은 1959년 연극 '햄릿'으로 연기 활동을 시작했다. 이후 MBC 드라마 '수사반장'에서 박영한 반장 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼으며, 국민 드라마 '전원일기'에서는 김 회장 역으로 활약하며 전 세대의 사랑을 받았다. 특유의 중후한 목소리와 깊이 있는 연기, 따뜻한 인간미를 바탕으로 명실상부 대한민국을 대표하는 배우이자 '국민 아버지'로 자리매김했다.

특히 2024년에는 드라마 '수사반장 1958'에 특별출연하며 오랜만에 안방극장에 모습을 드러내 반가움을 안겼다. 과거 '수사반장'에서 박영한 반장으로 활약했던 그가 후배 배우들과 함께 작품에 참여했다는 점에서 더욱 특별한 의미를 남겼다.

Advertisement

그러나 건강 문제로 오랜 시간 함께했던 시청자들과도 작별해야 했다. 최불암은 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 이후 거동에 어려움을 겪었으며, 건강 회복과 재활에 집중하기 위해 2011년부터 진행해 온 KBS1 '한국인의 밥상'에서 하차했다. 이후 건강이 악화한 것으로 알려지면서 대중의 걱정이 이어졌지만, 끝내 회복하지 못하고 영면에 들었다.

Advertisement

고인의 장례는 그가 오랜 시간 애정을 갖고 헌신해 온 초록우산 어린이재단장으로 치러진다. 황영기 초록우산 회장이 장례위원장을 맡으며, 이수성·이낙연 전 국무총리 등이 장례위원으로 참여할 예정이다. 오랜 세월 배우로서 대중에게 사랑받은 것은 물론, 사회를 위한 나눔과 봉사에도 뜻을 보탰던 고인의 삶을 기리는 자리로 마련된다. 발인은 오는 11월 2일 오전 7시 엄수되며, 장지는 동화경모공원이다. 수많은 작품을 통해 국민들의 곁을 지켜온 고인은 세상을 떠났지만, 그가 남긴 연기와 따뜻한 미소는 오랫동안 대중의 기억 속에 남을 전망이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com