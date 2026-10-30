이순재에 조화 보냈던 최불암마저...'국민배우'들 잇단 비보

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[스포츠조선 조민정 기자] 2년 전 후배 김수미의 비보에 "참 허망하다"며 슬퍼하고, 지난해 이순재의 빈소에는 조화를 보내 애도했던 배우 최불암마저 세상을 떠났다. 안성기까지 한국 연예계를 대표했던 '국민배우'들이 잇따라 별세하면서 안타까움을 더하고 있다.

30일 유족 등에 따르면 최불암은 지난 29일 오후 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 별세했다. 향년 87세.

1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔한 최불암은 MBC '수사반장'의 박영한 반장과 '전원일기'의 김 회장으로 국민적인 사랑을 받았다. 지난해 3월 허리디스크 수술 이후 건강이 악화하면서 14년 넘게 진행한 KBS1 '한국인의 밥상'에서도 하차했으며, 이후 재활 치료를 이어왔지만 끝내 돌아오지 못했다.

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최불암의 별세 소식에 2년 전 세상을 떠난 배우 김수미와의 인연도 재조명되고 있다.

김수미는 2024년 10월 25일 향년 75세로 별세했다. 두 사람은 1980년부터 2002년까지 방송된 MBC '전원일기'에서 각각 김 회장과 일용 엄니 역으로 22년간 호흡을 맞췄다.

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당시 김수미의 부고를 접한 최불암은 인터뷰에서 "참 허망하다"며 황망한 심경을 드러냈다. 그는 김수미가 30대 초반의 젊은 나이에도 노인 분장을 마다하지 않고 시골 할머니를 실감 나게 표현했다며 연기력을 높이 평가했다. 특히 직접 만든 음식을 동료들에게 나눠주던 후배를 떠올리며 묵은지의 맛이 아직도 기억에 남는다고 회상했다.

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오랜 세월 한 작품에서 가족처럼 지냈던 후배의 죽음을 안타까워했던 최불암 역시 약 2년 만에 세상을 떠나면서 '전원일기' 팬들의 슬픔을 더하고 있다.

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지난해 11월 25일에는 또 다른 국민배우 이순재가 향년 91세로 별세했다.

1956년 연극 무대에 데뷔한 이순재는 '사랑이 뭐길래', '허준', '거침없이 하이킥', '지붕 뚫고 하이킥' 등 수많은 작품에 출연했다. 2024년에는 KBS2 드라마 '개소리'로 연기대상을 수상하며 역대 최고령 대상 수상 기록을 세웠다.

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당시 최불암은 이순재의 빈소에 자신의 이름을 새긴 근조화환을 보내 애도의 뜻을 전했다. 건강 문제로 방송 활동을 중단한 상황에서도 동료 배우의 마지막 길을 추모했던 것이다.

그러나 그로부터 약 11개월 만에 최불암까지 세상을 떠나면서 한국 드라마계를 대표했던 두 거장을 모두 떠나보내게 됐다.

올해 1월 5일에는 '국민배우' 안성기가 향년 74세로 별세했다. 2019년부터 혈액암 투병을 이어오던 그는 지난해 12월 말 건강 악화로 병원에 이송됐지만 끝내 의식을 회복하지 못했다.

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1957년 영화 '황혼열차'로 데뷔한 안성기는 '만다라', '고래사냥', '투캅스', '실미도', '라디오스타' 등 수많은 작품을 통해 한국 영화계를 대표하는 배우로 자리매김했다.

최불암과 안성기는 1987년 개봉한 배창호 감독의 영화 '기쁜 우리 젊은 날'에 함께 출연한 인연도 있다. 같은 작품에 이름을 올렸던 두 배우가 약 10개월 차이로 세상을 떠난 셈이다.

김수미와 최불암이 '전원일기'로 한국적인 가족의 정을 전했다면 이순재는 연극과 드라마를 넘나드는 연기 열정으로, 안성기는 한국 영화의 얼굴로 오랜 시간 사랑받았다.

한때 동료와 후배의 마지막 길을 애도했던 최불암마저 세상을 떠난 가운데 익숙했던 국민배우들의 얼굴이 하나둘 사라지고 있다는 사실이 더욱 큰 먹먹함을 남기고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com