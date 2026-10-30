'4월 결혼' 이규한, ♥솔비 만나 확 달라진 일상 "시간 계획 다 어그러져"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이규한이 가수 솔비를 만나며 달라진 모습을 밝혔다.

솔비의 유튜브 채널에서는 29일 '우리 커플이 잘 어울리는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

솔비는 이규한에 "오빠는 완전 S고 나는 완전 N이다. 진짜 생각이 다르다"고 밝혔고 이규한은 "그래서 재밌다. 어떻게 저런 생각을 할 수가 있지? 싶다"고 밝혔다. 솔비는 "어떻게 나한테 마음을 열었는지 신기하다"고 밝혔고 이규한은 "재밌으니까 연 거다. 재미있는 사람이 좋다"고 밝혔다.

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그러면서 이규한은 솔비와 정반대인 성향에 대해 이야기했다. 이규한은 "어쩌다 같이 있다가 움직이게 되면 본인이 준비가 되면 나간다. 분명히 정해진 시간이 있는데. 몇 시까지 도착하면 된다고 한다. 나는 파워J니까 분명히 정해둔 시간이 있다. 근데 '나가고 있다'고 한다. 내가 정해놨던 시간 계획이 다 어그러진다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

솔비는 "그럼 어떤 기분이냐"고 물었고 이규한은 "늦는 거보단 낫다. 단점은 갑자기 서두르다 보니까 여름에 땀을 너무 흘린다. 늘 하나를 놓고 나오거나. 뭘 잘 안 놓고 나오는 사람인데"라고 밝혀 웃음을 더했다.

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한편, 배우 이규한과 가수 솔비는 내년 4월 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다.

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wjlee@sportschosun.com