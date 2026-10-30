김윤석X구교환 '폭설', 제보회 앞서 故최불암 추모…MC박경림 "문화예술계 큰 별이 져"

30일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 향년 87세로 별세하신 故최불암 씨의 빈소가 차려졌다. 사진공동취재단

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '폭설'팀이 전날 세상을 떠난 배우 고(故) 최불암을 추모하는 시간을 가졌다.

영화 '폭설' 제작보고회가 30일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 배우 김윤석과 구교환, 홍의정 감독이 참석했다.

18일 개봉하는 '폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장 갑수와 새로운 후임 현택 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 미스터리 드라마로, '소리도 없이'의 홍의정 감독과 신예 박선우 감독이 메가폰을 잡았다.

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영화 '폭설' 제작보고회가 30일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 박경림이 인사말을 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.30/

이날 진행을 맡은 MC 박경림은 본격적인 제작보고회 시작에 앞서 고 최불암을 추모했다. 그는 "어젯밤 문화예술계의 큰 별이 졌다"며 "깊이 있는 연기로 큰 울림을 주셨던 고 최불암 선생님의 명복을 빕니다"라고 고개를 숙여 인사를 전했다.

사단법인 제로캠프에 따르면 최불암은 서울 강서구의 한 병원에서 건강 악화로 치료를 받던 중 29일 오후 10시 30분 세상을 떠났다. 향년 87세.

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빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐으며, 장례는 초록우산 어린이재단장으로 치러진다. 황영기 초록우산 회장이 장례위원장을 맡고, 이수성·이낙연 전 국무총리 등이 장례위원으로 참여한다. 발인은 11월 2일 오전 7시 엄수된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com