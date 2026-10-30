故 최불암 마지막 작품 함께한 소재원, 눈물 펑펑 "아쉽고 원통, 우리 아버지로 살아주셔서 감사"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고(故) 최불암을 향한 소재원 작가의 애틋한 추모가 먹먹함을 안겼다. 작품 속 아버지로 최불암을 모셨던 그는 "제겐 어린 시절부터 방송에서 봐온 친근한 아버지셨다"며 "우리의 아버지로 살아주셔서 진심으로 감사했다"고 마지막 인사를 전했다.

30일 소재원 작가는 자신의 계정에 장문의 추모글을 게재했다.

소재원은 "최불암 선생님! 새벽녘 소식을 접하고 눈물이 왈칵 쏟아졌습니다. 선생님께서는 모르시겠지만 제겐 어린 시절부터 방송에서 봐온 친근한 아버지셨거든요"라며 갑작스러운 비보에 대한 슬픔을 드러냈다.

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이어 최불암을 자신의 드라마 '이별이 떠났다' 속 아버지로 모셨던 특별한 이유도 밝혔다. 그는 "그래서였습니다. 제 작품 속 아버지로 모셨던 이유는요. 작가의 작품은 작가의 바람이 들어간다는 걸 잘 아시지요? 제겐 선생님께서 바람이셨습니다. 선생님 같은 아버지를 느끼고 싶었거든요"라고 고백했다.

특히 최불암을 향한 각별한 고마움을 전했다. 그는 "다행히도 선생님이 남기신 마지막 드라마에 제 바람을 새길 수 있었어요. 정말 감사하고 행복한 순간이 아닐 수 없었죠"라고 회상했다. 어린 시절부터 동경해 온 배우를 자신의 작품 속 아버지로 모실 수 있었던 순간이 얼마나 특별했는지 짐작하게 했다.

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고인을 향한 존경과 감사의 마음은 계속됐다. 그는 "선생님! 우리의 아버지로 살아주셔서 진심으로 감사했습니다. 선생님의 소중한 삶의 기록이 저에게 우직하게 걸어가는 힘과 희망이 되고 있음을 꼭 기억해 주시고 지켜봐 주세요"라고 적었다.

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그러면서 "아! 선생님을 떠나보내야만 하는 아쉽고 원통한 마음의 슬픔이 쉽사리 가라앉지 않네요. 제 모든 작품 속 아버지란 이름에는 선생님의 향기가 남아 있음을 애써 위안 삼아봅니다"라며 깊은 그리움을 표현했다.

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마지막으로 그는 최불암을 향해 마지막 배웅을 약속했다. "선생님! 마지막 가시는 길 작품으로 만났던 아들이 배웅하며 작은 인연이나마 허락해주셨던 감사를 전하겠습니다"라며 "아버지! 사랑합니다!"라고 글을 맺었다.

작품을 통해 맺어진 인연을 넘어 한 사람의 아버지처럼 마음속에 자리했던 최불암. 소재원의 진심 어린 추모는 오랜 시간 대중에게 따뜻한 아버지의 모습으로 기억돼 온 고인의 존재감을 다시금 돌아보게 하며 깊은 여운을 남겼다.

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한편 최불암은 지난 29일 밤 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 향년 87세.