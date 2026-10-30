크래프톤 'PUBG', 넷플릭스 실사 시리즈로 제작…도날드 글로버 연출·주연

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크래프톤의 글로벌 게임 IP '배틀그라운드(PUBG)'가 넷플릭스와 손잡고 실사 시리즈로 제작된다. 에미상과 골든글로브상을 수상한 도날드 글로버가 각본과 연출, 주연까지 맡으면서 게임을 넘어 글로벌 영상 콘텐츠 시장으로 IP 확장을 본격화한다.

크래프톤은 넷플릭스와 'PUBG' IP를 기반으로 한 실사 시리즈 제작에 나선다고 30일 밝혔다.

이번 프로젝트의 핵심 인물은 미국 배우 겸 제작자 도날드 글로버다. 드라마 '애틀랜타'로 에미상과 골든글로브상을 수상한 그는 각본과 연출, 주연, 총괄 제작을 모두 맡는다. 동생인 스티븐 글로버 역시 각본과 총괄 제작에 참여한다.

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마이클 셰이퍼 네온 TV 최고콘텐츠책임자(CCO), 팸 우데오르지 길가 크리에이티브 파트너를 비롯해 장태석 LV3H 대표와 이수진 LV3H 부사장도 총괄 제작진에 이름을 올렸다. 크래프톤의 엔터테인먼트 법인 LV3H는 시리즈 개발과 제작에 직접 참여해 'PUBG' IP의 영상 콘텐츠 확장을 추진한다.

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이번 협업은 글로벌 게임 시장에서 입지를 다진 'PUBG'를 영상 콘텐츠로 확장한다는 점에서 주목된다. 'PUBG'는 배틀로얄 장르의 대중화를 이끈 대표작으로, 역대 가장 많이 판매된 게임 가운데 하나다. 7개의 기네스 세계 기록을 보유하고 있으며, 게임을 넘어 글로벌 대중문화에서도 인지도를 쌓아왔다.

특히 넷플릭스와의 협업에 더해 할리우드에서 독창적인 작품 세계를 구축한 도날드 글로버가 창작 전반을 이끈다는 점도 눈길을 끈다. 게임의 핵심인 생존 경쟁과 배틀로얄이라는 설정이 어떤 서사와 캐릭터로 재구성될지가 관심사다. 크래프톤은 구체적인 작품 내용과 공개 일정 등은 추후 발표할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com