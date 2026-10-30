'폭설' 김윤석 "구교환은 피터팬 같아, 처음 보자마자 동심이 느껴져"

영화 '폭설' 제작보고회가 30일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 구교환, 김윤석이 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.30/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김윤석이 영화 '모가디슈'에 이어 '폭설'에서 함께 한 후배 구교환을 극찬했다.

김윤석은 30일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '폭설' 제작보고회에서 "구교환은 마치 피터팬 같다"며 "처음 보자마자 동심이 느껴졌다"라고 했다.

18일 개봉하는 '폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장 갑수와 새로운 후임 현택 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 미스터리 드라마로, '소리도 없이'의 홍의정 감독과 신예 박선우 감독이 메가폰을 잡았다.

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김윤석은 평생을 지켜오던 설오역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수 역을 맡아, 후임 역무원을 맞이한 뒤 예기치 못한 일들을 마주하는 인물의 미묘한 감정 변화를 섬세하게 표현했다. 그는 "늘 하는 이야기이지만, 시나리오의 힘에 매료되어서 이 작품에 출연하게 됐다. 말 그대로 이 영화는 군더더기가 빠지고, 필요한 뼈만 남았다. 오랜만에 이런 작품을 만나게 된 것 같다"고 흡족함을 드러냈다.

구교환과는 2021년 개봉한 '모가디슈'에 이어 또 한 번 재회해 기대를 모았다. 김윤석은 "구교환은 안경만 벗으면 딱 피터팬이다. 배우로서도 그렇고 인간으로서도 좋아한다. 제가 동심이 남아있는 사람을 좋아하는데, 그런 분들은 70~80살이 되어도 눈동자나 얼굴 표정에서 동심이 남아있더라. 구교환을 '모가디슈' 찍을 때 모로코에서 처음 만났는데, 보자마자 동심이 느껴졌다. 촬영장에서 허물없이 급속도로 친해졌다. 그러고 나서 몇 년 뒤에 만나도 어제 만난 것처럼 편하더라. 구교환과 촬영하면서 고생을 많이 했지만, 그 고생이 재밌는 순간으로 느껴졌다. 이젠 웃을 수 있는 추억으로 남았다"고 말했다.

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이를 들은 구교환은 "제가 피터팬이면 선배님은 마치 팅커벨 같으시다"고 화답했다. 그러자 김윤석은 "말 같지도 않은 소리를 한다(웃음). 팅커벨은 MC 박경림 씨한테 넘겨드리고 싶다"고 웃으며 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com