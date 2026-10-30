'폭설' 구교환 "김윤석 선배와 '모가디슈' 이후 재회 기쁘다…더할 나위 없어"

영화 '폭설' 제작보고회가 30일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 구교환, 김윤석이 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.30/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 구교환이 영화 '폭설'을 통해 김윤석과 재회한 소감을 전했다.

구교환은 30일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '폭설' 제작보고회에서 "김윤석 선배님과 '모가디슈' 이후 또 다시 함께 하게 돼 기쁘다"고 했다.

18일 개봉하는 '폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장 갑수와 새로운 후임 현택 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 미스터리 드라마로, '소리도 없이'의 홍의정 감독과 신예 박선우 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

새로 온 후임 역무원 현택을 연기한 구교환은 "곧 겨울인데, 저도 겨울을 좋아한다. 시나리오가 한 번에 술술 읽혔고, 대본에 적힌 글자를 행위로 옮기고 싶은 마음이 컸다. 또 작품에 합류하게 된 이유는 제작진도 있고, 윤석 선배님과 '모가디슈' 이후 다시 함께 하고 싶었다. 촬영 당시에 많이 배우고 맛있는 것도 먹었는데 다시 기회가 생겨서 더할 나위가 없었다"고 만족감을 표했다.

작품 안에서 역무원으로 변신한 그는 "배우는 유니폼을 입고 연기할 때 더 그 인물에 가까워지는 것 같다"며 "현택이가 설오역에 역무원으로 부임한 뒤, 모자를 쓰는 순간 '아 나도 역무원이 되었구나'하는 도파민을 느끼게 됐다"고 말했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com