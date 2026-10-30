얼굴에 1억 쓴 이지혜, '성형 아빠만 8명'..."미모 전성기 맞게 해주신 분"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지혜가 성형에 1억 원 이상을 투자한 사실을 언급하며 자신에게 새로운 전성기를 선물한 성형외과 원장과의 특별한 인연을 공개했다.

지난 29일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 1억 넘게 쓴 신사동 성형외과 원장님 럭셔리 집 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이지혜는 연말을 맞아 자신과 인연을 맺은 성형외과 원장을 찾아가는 일정을 소개했다.

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그는 "이제 연말이다. 연말이 되면 사실 아버님을 뵈어야 한다"며 "저에게는 참 수많은 아버님들이 있다. 쌍수의 아버님부터 인중 아버님, 여러 가지 아버님들이 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "오늘 만나러 온 아버지는 저에게 새로운 삶, 리즈를 만나게 해준 아버지다"라며 특별한 인연을 소개했다.

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이지혜는 "오늘 인사드리러 왔다. 사위가 아직 안 와서 저 먼저 가겠다"고 너스레를 떨며 성형외과 원장의 자택을 방문했다.

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원장의 집에 도착한 이지혜는 "아빠!"라고 외치며 문을 열어달라고 했다. 이어 그를 "제8의 아버지다. 제 인생의 8번째 리즈를 맞게 해주신 분"이라고 소개하며 남다른 고마움을 드러냈다.

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이후 이지혜는 원장에게 자신의 현재 얼굴 상태를 물었다. 이에 원장은 "너무 예쁘시다. 원래부터 예쁘셨다"고 답해 훈훈한 분위기를 만들었다.

한편 이지혜는 지난 9월 유튜브를 통해 실 리프팅과 인중 축소술을 받은 사실을 공개했다.