'폭설' 홍의정 감독 "김윤석·구교환, 천재와 괴인의 조합…너무 짭짤해"

영화 '폭설' 제작보고회가 30일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 구교환, 홍의정 감독, 김윤석이 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.30/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 홍의정 감독이 영화 '폭설'을 통해 배우 김윤석, 구교환과 함께 작업한 소감을 전했다.

홍의정 감독은 30일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '폭설' 제작보고회에서 "김윤석 선배와 구교환 배우의 조합은 천재와 괴인의 조합이다"며 "너무 재밌고 짭짤하다"라고 했다.

18일 개봉하는 '폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장 갑수와 새로운 후임 현택 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 미스터리 드라마로, '소리도 없이'의 홍의정 감독과 신예 박선우 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

연출을 맡은 홍 감독은 "저는 김윤석 선배와 구교환 배우의 팬이었다. 특히 윤석 선배의 작품은 제가 어렸을 때부터 많이 봐왔다. 영화를 작업하면서 회의를 하고 이야기를 나눌 땐 일이지만, 선배가 모니터 앞에서 액션 소리에 맞춰 작업하실 땐 머리를 쥐어뜯으며 놀라움을 느끼게 된다. 제가 몰랐던 선배의 새로운 모습을 발견하게 되더라. 윤석 선배는 정말 천재라는 단어가 어울리시는 분이다. 상황 판단도 빠르게 하시고, 천재적인 아이디어도 제안해 주신다. 또 뇌용량도 엄청나시다. 거의 살아있는 영화 역사 사전이시다. 제가 레퍼런스를 설명드릴 때마다, 그 영화는 몇 년도에 개봉했고 촬영 감독이 누구였고, 주인공이 누구였는지 다 기억하고 말씀하시더라. 원제도 말씀해 주시면서 한국에서 이 영화로 개봉했다고 말씀 주신 게 여러 번이다. 모르면 항상 선배한테 직접 가서 여쭤봤다"고 말하며 감탄을 금치 못했다.

이어 구교환에 대해선 "긍정적인 의미에서 괴인이다. 구교환 배우와 함께 작업해 보신 분들은 다 아시겠지만 이상한 사람이다. 사람들과의 관계에서 배운 버릇된 대사를 무심코 던졌을 때도 전혀 기대하지 못했던 대답이 오더라. 그런 대사를 따로 연구하신다기보단, DNA 자체가 그러신 것 같다. 천재와 괴인의 조합이 짭짤하고 재밌어서 저는 정말 운이 좋은 사람인 것 같다"고 극찬을 아끼지 않았다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com