[SC현장]"천재와 괴인의 만남"…'폭설' 김윤석X구교환, 올겨울 믿고 보는 케미 온다(종합)

영화 '폭설' 제작보고회가 30일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 구교환, 홍의정 감독, 김윤석이 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.30/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 믿고 보는 조합이 온다. 영화 '폭설'이 올겨울 극장가의 기대작으로 떠올라 예비 관객들의 기대를 모으고 있다.

영화 '폭설' 제작보고회가 30일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 배우 김윤석과 구교환, 홍의정 감독이 참석했다.

18일 개봉하는 '폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장 갑수와 새로운 후임 현택 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 미스터리 드라마로, '소리도 없이'의 홍의정 감독과 신예 박선우 감독이 메가폰을 잡았다.

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이날 진행을 맡은 MC 박경림은 본격적인 제작보고회 시작에 앞서 전날 세상을 떠난 배우 고 최불암을 추모했다. 그는 "어젯밤 문화예술계의 큰 별이 졌다"며 "깊이 있는 연기로 큰 울림을 주셨던 고 최불암 선생님의 명복을 빕니다"라고 고개를 숙여 인사를 전했다.

영화 '폭설' 제작보고회가 30일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 홍의정 감독이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.30/

연출을 맡은 홍 감독은 작품에 대해 "이 영화는 관객 분들의 시선에 따라 이야기가 다르게 보여질 것 같다"며 "관객 분들이 캐릭터를 따라가면서 보시겠지만, 어떤 캐릭터에 마음이 치우쳐질지 보시면서 즐거움을 느끼실 수 있을 것"이라고 자신했다.

영화 '폭설' 제작보고회가 30일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김윤석이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.30/

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김윤석은 평생을 지켜오던 설오역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수 역을 맡아, 후임 역무원을 맞이한 뒤 예기치 못한 일들을 마주하는 인물의 미묘한 감정 변화를 섬세하게 표현했다. 그는 "늘 하는 이야기이지만, 시나리오의 힘에 매료되어서 이 작품에 출연하게 됐다. 말 그대로 이 영화는 군더더기가 빠지고, 필요한 뼈만 남았다. 오랜만에 이런 작품을 만나게 된 것 같다"고 흡족함을 드러냈다.

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구교환과는 2021년 개봉한 '모가디슈'에 이어 또 한 번 재회해 기대를 모았다. 김윤석은 "구교환은 안경만 벗으면 딱 피터팬이다. 배우로서도 그렇고 인간으로서도 좋아한다. 제가 동심이 남아있는 사람을 좋아하는데, 그런 분들은 70~80살이 되어도 눈동자나 얼굴 표정에서 동심이 남아있더라. 구교환을 '모가디슈' 찍을 때 모로코에서 처음 만났는데, 보자마자 동심이 느껴졌다. 촬영장에서 허물없이 급속도로 친해졌다. 그러고 나서 몇 년 뒤에 만나도 어제 만난 것처럼 편하더라. 구교환과 촬영하면서 고생을 많이 했지만, 그 고생이 재밌는 순간으로 느껴졌다. 이젠 웃을 수 있는 추억으로 남았다"고 말했다.

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이를 들은 구교환은 "제가 피터팬이면 선배님은 마치 팅커벨 같으시다"고 화답했다. 그러자 김윤석은 "말 같지도 않은 소리를 한다(웃음). 팅커벨은 MC 박경림 씨한테 넘겨드리고 싶다"고 웃으며 말했다.

영화 '폭설' 제작보고회가 30일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 구교환이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.30/

새로 온 후임 역무원 현택을 연기한 구교환은 "곧 겨울인데, 저도 겨울을 좋아한다. 시나리오가 한 번에 술술 읽혔고, 대본에 적힌 글자를 행위로 옮기고 싶은 마음이 컸다. 또 작품에 합류하게 된 이유는 제작진도 있고, 윤석 선배님과 '모가디슈' 이후 다시 함께 하고 싶었다. 촬영 당시에 많이 배우고 맛있는 것도 먹었는데 다시 기회가 생겨서 더할 나위가 없었다"고 만족감을 표했다.

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작품 안에서 역무원으로 변신한 그는 "배우는 유니폼을 입고 연기할 때 더 그 인물에 가까워지는 것 같다"며 "현택이가 설오역에 역무원으로 부임한 뒤, 모자를 쓰는 순간 '아 나도 역무원이 되었구나'하는 도파민을 느끼게 됐다"고 말했다.

영화 '폭설' 제작보고회가 30일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 홍의정 감독, 구교환, 김윤석이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.30/

홍 감독도 '폭설'을 통해 두 배우와 함께 작업한 소감을 전했다. 그는 "저는 김윤석 선배와 구교환 배우의 팬이었다. 특히 윤석 선배의 작품은 제가 어렸을 때부터 많이 봐왔다. 영화를 작업하면서 회의를 하고 이야기를 나눌 땐 일이지만, 선배가 모니터 앞에서 액션 소리에 맞춰 작업하실 땐 머리를 쥐어뜯으며 놀라움을 느끼게 된다. 제가 몰랐던 선배의 새로운 모습을 발견하게 되더라. 윤석 선배는 정말 천재라는 단어가 어울리시는 분이다. 상황 판단도 빠르게 하시고, 천재적인 아이디어도 제안해 주신다. 또 뇌용량도 엄청나시다. 거의 살아있는 영화 역사 사전이시다. 제가 레퍼런스를 설명드릴 때마다, 그 영화는 몇 년도에 개봉했고 촬영 감독이 누구였고, 주인공이 누구였는지 다 기억하고 말씀하시더라. 원제도 말씀해 주시면서 한국에서 이 영화로 개봉했다고 말씀 주신 게 여러 번이다. 모르면 항상 선배한테 직접 가서 여쭤봤다"고 말하며 감탄을 금치 못했다.

구교환에 대해선 "긍정적인 의미에서 괴인이다. 구교환 배우와 함께 작업해 보신 분들은 다 아시겠지만 이상한 사람이다. 사람들과의 관계에서 배운 버릇된 대사를 무심코 던졌을 때도 전혀 기대하지 못했던 대답이 오더라. 그런 대사를 따로 연구한다기보단, DNA 자체가 그런 것 같다. 천재와 괴인의 조합이 짭짤하고 재밌어서 저는 정말 운이 좋은 사람인 것 같다"고 극찬했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com