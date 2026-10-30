[인터뷰①]'직장인들3' 김원훈 "장관 표창 받고도 소지섭 뒤통수만 봤다"

김원훈. 사진제공=메타코미디

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[스포츠조선 정빛 기자] 코미디언 김원훈이 청룡시리즈어워즈에 이어 문화체육관광부 장관 표창까지 수상한 소감을 밝혔다.

김원훈은 30일 서울 종로 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 전날 열린 '제17회 대한민국 대중문화예술상'에서 문화체육관광부 장관 표창을 받은 소감을 전했다.

김원훈은 지난 7월 열린 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 최우수남자예능인상을 수상한 데 이어, 지난 29일 문화체육관광부 장관 표창까지 받으며 올해 두 번째 수상의 기쁨을 누렸다.

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김원훈은 "어제저녁에 상을 받았는데 너무 신기했다. 대단하신 분들이 앞에 계셨다. 특히 앞에 소지섭 씨가 계셔서 뒤통수를 엄청 쳐다봤다. 뒤통수도 잘생겼더라"며 웃었다.

당시 시상식 MC를 맡았던 강지영은 "같이 일했던 호흡이 있으니까 마음이 좋더라. '희극인 김원훈'이라는 소개를 되게 잘 읽어주고 싶었다"고 말했다. 이에 김원훈은 "악센트가 세더라"고 너스레를 떨었다.

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김원훈은 '직장인들' 시즌1부터 시즌3까지 임한 얘기도 전했다. 김원훈은 "매 시즌 진행될수록 힘들어지는 부분이 있다. 제작진만큼 저도 부담감이 있다. '직장인들'을 하면서 점심을 한 번도 먹지 못했다. 그 시간에 생각을 많이 하려고 했다"고 털어놨다.

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이어 "애드리브를 신선하고 재미있게 하고 싶지만, 제 입에서 나오는 것에는 한계가 있더라. 저도 제 한계를 많이 봤다. 더 많이 공부해야겠다고 생각했다. 다른 프로그램보다 진심으로 임했던 프로그램"이라고 밝혔다.

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김민 PD 역시 김원훈의 연기력을 높이 평가했다. 김 PD는 "원훈 씨가 시즌1, 2에서 게스트를 당황시키는 모습으로 주목받았지만, 그게 핵심은 아니라고 생각했다. 원훈 씨의 가장 핵심적인 강점은 연기력이다. 주성치라고 생각한다. 주성치는 철저하게 준비하고 계산하고 공부한다"고 말했다.

이를 듣던 백현진은 "점심시간에 우리는 밥을 먹는데 원훈이는 밥을 안 먹는다. 그래서 상을 받는 것 같다"고 농담했고, 김원훈은 "너무 민망하다"며 웃었다.

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쿠팡플레이 '직장인들' 시즌3는 DY기획 직원들의 직장생활을 현실적인 상황극과 즉흥적인 애드리브로 풀어낸 오피스 시트콤이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com