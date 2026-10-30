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[스포츠조선 김수현기자] 가수 우즈가 메가 히트곡 '드라우닝(Drowning)'의 역주행 이후 수입이 10배 이상 늘었다고 밝히며 성공 후 달라진 삶과 솔직한 심경을 털어놓는다.

31일 방송되는 JTBC '아는 형님'에 가수 이승철과 우즈가 출연한다. 이들은 세대를 뛰어넘는 특별한 인연부터 히트곡 탄생 비하인드까지 다채로운 이야기들을 전할 예정이다.

이날 이승철은 "우즈가 나를 아버지라고 부른다. 우즈가 나를 위해 직접 곡을 써서 선물해 줬는데 너무 좋아서 감동의 눈물을 흘렸다"라며 우즈를 향한 각별한 애정을 드러낸다. 이에 우즈는 "아버지가 일찍 돌아가셨는데 이승철의 엄청난 팬이셨다. 어릴 때부터 이승철 노래를 듣고 자라 곡을 잘 쓸 자신이 있었다"면서 이승철의 데뷔 40주년 기념 듀엣곡인 '우리만의 이야기'의 탄생 비하인드를 공개해 관심이 집중된다.

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이승철은 이어 "과거 지하 스튜디오 오픈을 앞두고 폭우로 인해 스튜디오가 침수됐다. 그 이후에 만난 이수만 형이 '넌 얼마나 대박이 나려고 그러냐'라고 했는데 다음 곡이 정말 히트곡이 나왔다"라며 '네버 엔딩 스토리(Never Ending Story)'의 탄생 비화를 전한다.

우즈, '드라우닝' 역주행에 수입 10배 뛰었다..."성공하니 부담감 생겨"

우즈는 "'드라우닝(Drowning)' 역주행 전후로 수입이 10배 이상 차이 난다. 잘 되려고 만든 곡은 아니었지만, 성공한 뒤에는 부담감이 생겼다. 내려놓으려고 노력했고, 지금은 부담이 없다."라며 역주행 신드롬 이후 달라진 점과 심정을 솔직히 털어놓는다.

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우즈는 가수 데뷔 전 축구 선수를 꿈꿨다는 사실 역시 밝혀 눈길을 끈다. "어린 시절 축구를 배우기 위해 브라질로 유학하러 갔었다. 당시 공격수로 뛰었다"라며 숨겨둔 축구 실력을 선보이자, 형님들은 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.

이승철은 데뷔 40주년을 기념해 신곡 '우리만의 이야기'를 발매했다. '우리만의 이야기'는 우즈가 이승철의 40년 음악 인생에 깊은 존경을 담아 만든 헌정곡이다.

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'아는 형님'은 31일 토요일 오후 9시 방송된다.