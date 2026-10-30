[인터뷰③]'직장인들3' 강지영, JTBC 퇴사 후 연기 도전?…"가능성 열어뒀다"

강지영. 사진제공=본인

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[스포츠조선 정빛 기자] 아나운서 출신 방송인 강지영이 '직장인들' 시즌3를 통해 콩트 연기에 도전한 소감과 향후 연기 활동에 대한 생각을 밝혔다.

강지영은 30일 서울 종로 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 JTBC 퇴사 이후 새로운 도전에 나선 소감을 전했다.

'직장인들'은 DY기획 직원들이 오피스 안팎에서 벌이는 상황극을 통해 직장생활의 애환을 유쾌하게 풀어낸 오피스 시트콤이다. 강지영은 시즌3에 새롭게 합류해 사모펀드 출신의 냉철한 이사 캐릭터를 맡았다.

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강지영은 "굵직한 분들이 함께하는 프로그램이라 부담이 있었다. 김민 PD님이 실제 직장인의 모습을 녹이고 싶다고 하시더라. 희극인들 사이에서 웃기려고 하는 건 무리라고 생각했다"며 "오랫동안 직장생활을 해온 만큼 그 연차에 기대할 법한 모습을 보여주는 데 초점을 맞췄다"고 설명했다.

김민 PD는 강지영의 합류를 두고 "출연진이 워낙 걸출한 분들이라 지영 씨가 눌리지 않아야 한다고 생각했는데, 수년간 뉴스 앵커로 쌓아온 내공이 있더라. 실제 직장인의 모습이 있었다"고 평가했다.

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특히 김 PD는 "저에게 KPI(핵심성과지표)를 묻더라. 그때 '진짜 직장인이구나, 이건 되겠다' 싶었다"며 "연기력이 너무 출중해서 놀랐다. 굉장히 스마트한 분"이라고 극찬했다.

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김원훈 역시 "저는 직장생활을 해본 적이 없어서 몰랐는데, 지영 누나가 그런 경험을 잘 활용해 줬다. 덕분에 더 현실적인 회사 생활을 보여줄 수 있었다"고 말했다.

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강지영은 극 중 영어 업무 용어를 자연스럽게 구사한 것에 대해서도 "사실 기초 영어다. 업무 용어가 영어라 원훈이 입장에서는 영어를 많이 쓰는 것처럼 보였을 수 있다"며 "방송에서는 영어를 잘 쓰지 않는데, 이번에는 설정상 자연스럽게 사용해도 된다고 해서 일부러 쓴 부분도 있다"고 설명했다.

반면 냉철한 캐릭터를 유지하면서 웃음을 참는 것은 쉽지 않았다고 털어놨다. 강지영은 "앵커 출신이라 웃음을 잘 참는 편이다. 예상하는 범주 안에서 나오면 괜찮은데, 생각지도 못한 상황에서 옆에서 한마디씩 얹으면 참기가 어렵더라"며 "특히 지예은 씨는 단전에서부터 올라오는 웃음소리가 있다. 최대한 들키지 않으려고 고개를 숙이거나 혼자 웃었다"고 전했다.

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이번 도전을 계기로 향후 연기 활동에 나설 가능성도 열어뒀다. 강지영은 "회사를 나온 뒤 새로운 도전을 해보고 싶었고, 재미있는 일을 하고 싶었다. PD님이 많이 격려해 주셔서 합류할 수 있었다"고 돌아봤다.

이어 "지금 생각해 보면 고정 멤버들이 잘 받아주셔서 하길 잘했다는 생각이 든다. 너무 감사하다. 별명이 생기는 게 쉽지 않은데, 그런 점도 좋았다"며 "당장 연기에 도전하겠다는 것은 아니지만 항상 가능성을 열어두고 있다. 제가 할 수 있는 일을 신중하게 판단해 도전해 보고 싶다"고 밝혔다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com