[인터뷰④]'직장인들3' 백현진 "'개저씨' 연기? 나한텐 어렵지 않아"

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백현진. 사진제공=두루두루 아티스트 컴퍼니

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 백현진이 '직장인들' 시즌3에서 이른바 '개저씨' 캐릭터를 실감 나게 표현할 수 있었던 이유를 밝혔다.

백현진은 30일 서울 종로 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "재미없는 중년 남성들을 보다가 제가 그 또래가 됐다"며 캐릭터를 연기한 소감을 전했다.

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'직장인들'은 DY기획 직원들이 오피스 안팎에서 벌이는 상황극을 통해 직장생활의 애환을 유쾌하게 풀어낸 오피스 시트콤이다. 백현진은 극 중 권위적인 태도와 예측 불가능한 언행을 보여주는 백 부장 역을 맡아 활약했다.

백현진은 '직장인들' 속 '개저씨' 캐릭터에 대해 "저에게는 어렵지 않은 연기다. 재미없는 중년 남성들을 보다가 제가 그 또래가 됐는데, 너무 많이 경험한 모습이기 때문"이라며 "늘 경험하는 모습이라 배우로서 표현하는 것이 그렇게 어렵지는 않았다"고 설명했다.

촬영장에서도 백 부장 캐릭터를 유지한다는 이야기에서는 "영화나 드라마를 찍을 때도 현장에 가면 그 캐릭터가 되고, 그렇게 말하고 행동한다"며 "메소드 연기라는 개념은 아닌 것 같고, 그게 편하다"고 말했다.

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이에 김원훈은 "상황극을 많이 하신다. 촬영이 시작되기 전부터 이미 캐릭터에 몰입해 계신다"면서도 "그런데 저희는 잘 안 받아준다"고 농담해 웃음을 자아냈다.

김민 PD는 백현진의 즉흥 연기 능력을 높이 평가했다. 김 PD는 "백 부장님이 노력을 안 하신다는 게 아니라 타고난 천재 같은 느낌이 있다"고 말했고, 백현진은 "저는 노력하는데"라고 받아쳤다.

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이어 김 PD는 "김원훈 씨에게는 어떤 천재적인 드립을 칠지 기대하게 된다면, 백현진 씨에게는 어떤 돌발적인 멘트가 나올지 예측할 수 없는 매력이 있다. 그게 '직장인들'의 핵심인 것 같다"고 설명했다.

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또 김 PD는 "백 부장이 주인공으로 나서는 이야기도 있었지만, 다른 게스트들을 돋보이게 해주는 역할도 했다"며 "백현진 씨의 음악이 있었기에 가능했던 서사도 있다. 이번 시즌 음악의 3분의 1가량을 현진이 형이 만들었다"고 밝혔다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com