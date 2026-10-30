이규한 코까지 닦아주는 솔비..."이건 찐사다♥" 댓글 '좋아요' 폭발

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 솔비가 예비신랑 이규한의 얼굴을 다정하게 닦아주는 모습이 공개되자 누리꾼들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

지난 19일 솔비의 유튜브 채널에는 이규한의 즉석 떡볶이 먹방이 공개됐다.

이날 이규한은 "제 인생의 첫 먹방이다"라며 즉석 떡볶이를 맛있게 먹었다. 매운 떡볶이를 먹느라 얼굴에 땀이 맺히자 솔비는 이규한의 얼굴을 살피더니 자연스럽게 휴지로 얼굴을 닦아줬다.

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이규한 역시 솔비의 손길이 익숙하다는 듯 가만히 있는 모습으로 훈훈함을 더했다. 두 사람의 꾸밈없는 일상과 자연스러운 애정 표현이 시선을 사로잡았다.

영상은 공개 이후 큰 관심을 모았다. '좋아요'가 1만3000개를 넘어선 가운데, 특히 솔비가 이규한의 얼굴을 닦아주는 장면에 구독자들의 반응이 쏟아졌다.

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가장 많은 공감을 얻은 댓글은 "코 닦아주는 건 찐사다"라는 내용이었다. 해당 댓글은 좋아요 1000개를 넘기며 뜨거운 반응을 얻었다.

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다른 구독자들 역시 "서로 멋부리지 않고 찐으로 편안해 보인다. 너무 잘 사실 것 같다", "솔비님은 진짜 옆에 있는 사람을 빛나게 해주는 그런 면이 있는 것 같다", "코 닦아주고 입 닦아주고 솔비님 왜 이렇게 다정하냐. 남편분 복 받았다" 등의 댓글을 남기며 두 사람을 응원했다.

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한편 솔비와 이규한은 내년 4월 결혼식을 올릴 예정이다. 두 사람은 지난해 연애 프로그램 '오래된 만남 추구'(오만추)를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 15일 결혼 소식을 공식 발표했다.