故최불암, 별세 9일 전 염수정 추기경에 병자성사…장례미사도 맡는다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] '국민 아버지' 배우 故 최불암이 별세하기 9일 전 염수정 추기경으로부터 병자성사를 받은 사실이 알려졌다. 8년 전 고인에게 직접 세례를 줬던 염 추기경은 이번에는 장례미사까지 집전하며 마지막 길을 배웅한다.

30일 방송계와 가톨릭계에 따르면 염수정 추기경은 지난 20일 오후 서울 강서구의 한 병원에 입원 중이던 최불암의 병실을 찾아 병자성사를 집전했다.

병자성사는 질병이나 노쇠 등으로 고통받는 신자를 위해 하느님의 은총과 위로를 청하는 가톨릭 의식이다.

Advertisement

당시 최불암이 위독하다는 소식을 접한 염 추기경이 직접 병원을 찾았으며, 의료진과 환자들의 관심이 모인 것으로 전해졌다.

최불암은 병자성사를 받기 며칠 전까지만 해도 간호사들과 대화를 나누고 노래를 부르는 등 비교적 기력을 유지했던 것으로 알려졌다. 그러나 이후 건강 상태가 급격히 악화했고, 병자성사를 받은 지 9일 만인 29일 밤 10시께 향년 87세로 세상을 떠났다.

Advertisement

특히 최불암과 염 추기경의 각별한 인연은 8년 전으로 거슬러 올라간다.

Advertisement

최불암은 지난 2018년 10월 31일 서울대교구 주교관 소성당에서 염 추기경의 주례로 천주교 세례를 받았다. 당시 고인은 가난하고 소외된 이들을 섬겼던 아시시의 성인을 본받겠다는 뜻으로 '프란치스코'라는 세례명을 직접 선택했다.

Advertisement

세례식과 함께 아내인 배우 김민자와 혼인갱신식도 진행했다. 김민자는 남편보다 28년 앞선 1990년 세례를 받은 천주교 신자로 오랜 시간 함께 신앙생활을 하기를 바랐던 것으로 전해졌다.

당시 김민자는 "28년간 저 혼자 성당에 다녔는데 드디어 완성된 모습이 된 것 같다"며 기쁨을 드러냈다.

Advertisement

이 자리에는 두 사람의 가족들과 배우 김혜수도 참석했다. 김혜수는 1987년 드라마 '사모곡'에서 김민자와 모녀로 호흡을 맞춘 이후 오랜 인연을 이어온 사이다.

세례를 받은 최불암은 "지금까지 살아오면서 보이지 않게 행한 잘못이 많은데, 세례를 받으면서 새로운 삶을 살아갈 수 있게 됐다"며 감사의 마음을 전하기도 했다.

그렇게 8년 전 최불암의 신앙생활 시작을 함께했던 염 추기경은 고인의 마지막 순간에도 병실을 찾아 기도했다. 오는 11월 2일 서울 영등포구 여의도성당에서 열리는 장례미사 역시 직접 집전할 예정이다.

Advertisement

최불암이 생전 선택한 세례명 '프란치스코'는 고인의 삶과도 맞닿아 있다.

고인은 1985년 초록우산 어린이재단 전국후원회장으로 위촉된 이후 40년 넘게 소외된 어린이와 청소년을 위한 봉사활동에 앞장섰다. 이러한 공로를 기려 고인의 장례는 초록우산 어린이재단장으로 5일간 엄수된다.

한편 최불암은 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 뒤 재활 치료를 이어왔으나 최근 건강 상태가 악화하면서 지난 29일 세상을 떠났다.

빈소는 서울아산병원 장례식장 20호에 마련됐다. 발인은 11월 2일 오전 7시, 장지는 경기 파주시 동화경모공원이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com